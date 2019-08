Isernhagen K.B./N.B

Die Sanierung der Trinkwasserleitungen durch Enercity in Isernhagen geht weiter. Voraussichtlich ab dem 9. August wird die Sperrung der Hagenstraße wieder aufgehoben. Doch dafür wird die Straße An der Bues ab Mitte August abschnittsweise gesperrt.

Letzter Abschnitt: An der Bues wird gesperrt

Nahezu Halbzeit herrscht bei der Erneuerung der Fuhrberg 2 genannten Hauptversorgungsleitung für Trinkwasser, die von den Fuhrberger Wasserwerken nach Hannover einmal quer durch die Altdörfer Isernhagens führt. Im März 2020 wird sie auf einer Länge von 1,5 Kilometern komplett erneuert sein. Nötig geworden war die Sanierung, nachdem nach mehreren schweren Rohrbrüchen 2017 teilweise die gesamte Ortsdurchfahrt in K.B. unter Wasser gestanden hatte. Von April bis Mai war die Ortsdurchfahrt zwischen Hagenstraße und An der Bues gesperrt, seit Anfang Mai die Hagenstraße. „Derzeit läuft die Druckprüfung der fertiggestellten Leitung“, sagt Carlo Kallen, Sprecher von Enercity. Wenn diese positiv ausfällt, werde die Sperrung der Hagenstraße wie geplant am 9. August aufgehoben. Ist dieser Bauabschnitt ins Leitungsnetz eingebunden – Kallen zufolge voraussichtlich Mitte August –, kommt das letzte Stück an die Reihe: Dafür wird die Straße An der Bues bis Ende März 2020 abschnittsweise gesperrt. „Die Arbeiten beginnen im nördlichen Bereich an der Einmündung Am Ortfelde“, sagt der Enercity-Sprecher.

Einblicke in den Untergrund: Die Trinkwasserleitung wird saniert. Quelle: Sandra Köhler

Ist diese Sanierung abgeschlossen, soll es weitergehen mit der Leitung Fuhrberg 1. Sie stammt aus dem Jahr 1958 und hat einen Innendurchmesser von 60 Zentimetern. Derzeit verläuft die 3,6 Kilometer lange Trasse auf etwa drei Kilometern unter den Hauptstraßen Dorfstraße und Am Ortfelde. Da eine Sanierung aber zweieinhalb Jahre dauern und zu starken Verkehrsbelastungen führen würde, favorisiert Enercity eine neue Trasse südlich des Ortes.

Verhandlungen für Fuhrberg 1 noch nicht abgeschlossen

Die Vorteile: Trotz einer um 1,6 Kilometer längeren Strecke ist die veranschlagte Bauzeit kürzer, die Kosten bleiben gleich. Das Problem der Alternativtrasse: Sie führt nicht nur über öffentliche Wegparzellen, sondern auch über Privatflächen. „Die Verhandlungen sind leider noch nicht abgeschlossen“, sagt Kallen. Diese ziehen sich bereits seit mehr als einem Jahr hin und gestalten sich so schwierig, dass das Versorgungsunternehmen seine erste Variante durch die Feldmark mittlerweile überarbeitet hat. Solange die Trasse deshalb nicht endgültig feststeht, lasse sich über den definitiven Zeitpunkt des Baubeginns nichts sagen. Immerhin: Die eben von der Region sanierte Kreisstraße müsste bei der Trassenalternative nicht noch einmal aufgerissen werden.

Von Sandra Köhler