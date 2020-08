Isernhagen

In den vergangenen Wochen haben die Grundschulen in Isernhagen geplant und organisiert. Die Pläne der einzelnen Schulen unterscheiden sich zwar, eins gilt aber für alle: Abstand halten.

„Wir setzen auf gutes Wetter“, sagt Egbert Bortfeld, Schulleiter der Grundschulen Kirchhorst und Neuwarmbüchen. Einschulungsgottesdienst und Feier hat die Schule nach draußen verlegt. Die Elternschaft aus allen Jahrgangsstufen sei bereits in vollem Einsatz, sagte Bortfeld. Der Förderverein der Grundschule Neuwarmbüchen packt für die Schulanfänger und Gäste Essenspakete.

Geschwisterkinder sollen mit

Um Abstände und Hygieneregeln einhalten zu können, sollen Schüler und Eltern in Großgruppen eingeteilt werden. Maximal zehn Personen dürfen sich während der Feier in den vorgegebenen Bereichen aufhalten. Bortfeld und seine Kollegen hoffen, dass mit diesen Vorhaben zumindest auch Geschwisterkinder mitkommen dürfen. Final entschieden sei das noch nicht, sagt Bortfeld.

Die erste Schulstunde haben die Klassenlehrer bereits geplant und organisiert. Meistens gehe es mit einem Buchstaben oder einer Zahl los, sagt Bortfeld. In der Grundschule Kirchhorst fangen 39 Erstklässler in diesem Jahr an. An der Grundschule Neuwarmbüchen starten 32 Kinder. Beide Grundschulen sind zweizügig.

„Uns ist klar, dass man den Eltern viel zumutet“

92 Kinder erleben an der Grundschule Altwarmbüchen am Sonnabend ihren allerersten Schultag. Schulleiter Christian Helmer und seine Kollegen mussten das klassische Einschulungsprogramm einkürzen, sagt er. Formalrechtlich sei die Einschulung eine Veranstaltung, daher müssten die Schulen sich an die Vorgaben des Landes halten.

„Uns ist klar, dass man den Eltern viel zumutet“, sagt Helmer. Anstatt wie sonst zwei große Veranstaltungen zu organisieren, plant die Grundschule Altwarmbüchen jetzt vier Einschulungen – eine pro Klasse. Zwischen den Einschulungen sei jeweils eine Viertelstunde Spielraum. Das Kollegium habe so kurz Zeit, sich zu besprechen und notfalls Änderungen im Ablauf vorzunehmen, erläutert der Schulleiter.

Pro Kind dürfen zwei Begleitpersonen mitkommen

Während die frischgebackenen Schulkinder ihre erste Schulstunde erleben, bewirtet der Förderverein die Eltern mit Brezeln und Getränken. Pro Kind dürfen zwei Begleitpersonen mitkommen. Helmer ist sich bewusst, dass das zu familiären Problemen führen kann, zum Beispiel bei Patchworkfamilien. „Das Problem hätte ich gern gelöst, aber man kann es nicht lösen“, sagt er.

Auf ein kleines Extra dürfen sich die Schulanfänger aber auf jeden Fall freuen: Die jeweiligen Patenklassen dürfen eine kleine Aufführung zeigen. Der persönliche Kontakt zwischen den Schülern der beiden Klassen muss jedoch ausbleiben. Pädagogisch sei das sehr schade, sagt der Schulleiter.

72 Schulanfänger an der Grundschule am Windmühlenberge

An der Friedrich-Direks-Schule in Isernhagen H.B. starten 33 Kinder in die erste Klasse. Die Grundschule auf dem Windmühlenberge begrüßt in diesem Schuljahr 72 Kinder. Auch hier dürfen pro Kind nur zwei Personen mitkommen. Der Einschulungsgottesdienst und die Feier sind ebenfalls auf dem Schulgelände geplant. Eine Einteilung in Gruppen gibt es nicht.

Von Leona Passgang