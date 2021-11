Altwarmbüchen

In diesem Jahr, das ist jetzt klar, wird es nichts mehr mit der Fertigstellung des neuen Gemeindehauses der Christophorusgemeinde in Altwarmbüchen. Stattdessen peilen Kirchengemeinde und Architekt aktuell Mitte Mai kommenden Jahres an. In aller Vorsicht – denn ob und wie es erneute Engpässe bei Material und Personal geben könnte, sei völlig ungewiss, sagt Pastor Sebastian Müller. Ursprünglich sollte der Neubau Ende September dieses Jahres fertig sein.

Immerhin: Das Dach ist mittlerweile drauf, der Einbau von Fenstern und Türen hat in der vergangenen Woche begonnen. „Damit ist der Rohbau dann dicht und es kann mit dem Innenausbau weitergehen“, sagt Müller. „Damit ist uns eine große Sorge genommen. Hätte das jetzt nicht geklappt, wäre ein weiterer Baustopp auf uns zugekommen.“ Einen solchen hatte es von Mai bis Juli gegeben. Der Grund: Wegen der coronabedingten Lieferengpässe bei gleichzeitigem Bauboom waren die großen Holzbalken für die Dachkonstruktion einfach nicht zu bekommen.

Die nächste Herausforderung ist die Heizung

„Und wenn es dann welche zum vierfachen Preis gibt, muss man sich schon gut überlegen, was man macht“, sagt der Altwarmbüchener Pastor. Schließlich könne eine Kirchengemeinde nicht wie ein privater Bauherr zur Bank gehen und die Finanzierung aufstocken. Da der Bau aber definitiv teurer wird als ursprünglich geplant – auch eine unverhoffte Asbestsanierung hatte sich ergeben – hofft die Christophorusgemeinde weiterhin auf Spenden. „Im letzten Gemeindebrief haben wir mit einem beiliegenden Schreiben um weitere Spenden gebeten und werden das auch zu Weihnachten wieder tun“, sagt Pastor Müller. Einen Baustopp werde es deshalb aber nicht geben.

Die nächste Herausforderung bestehe darin, die Heizungsanlage, die sich im Neubau des Gemeindezentrums befinde, in Gang zu bringen. Denn die versorgt auch die benachbarte Kirche mit. Normalerweise, nur eben jetzt nicht. „Bei den letzten Gottesdiensten haben wir schon gemerkt, dass es kühl wurde. Zum Teil waren es 10 oder 11 Grad Celsius. Und das ist schon ein wenig wenig“, sagt Müller. Mit den Gottesdiensten und Veranstaltungen soll es erst einmal so weitergehen, wie es sich in den letzten Monaten eingespielt hat.

Die Fenster im Rohbau des neuen Gemeindehauses der Christophoruskirche sind eingesetzt. Quelle: Sandra Köhler

Gemeindegruppen finden Unterschlupf bei den Katholiken

Während die sonntäglichen Andachten wie gewohnt in der Kirche angeboten werden, habe man sich bemüht, andere Dinge an andere Orte auszulagern. So treffen sich die Jugendlichen aktuell in den Räumen der katholischen Kirche; eine für den 29. November geplante Seniorenadventsfeier wird in der Begegnungsstätte an der Riehe durchgeführt. „Wir sind froh, dass das so möglich ist“, sagt Pastor Müller. Dafür sei man der Gemeinde Isernhagen und ganz besonders auch der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche dankbar: „Von dort haben wir immer gehört ‚Herzlich willkommen, ihr könnt gerne herkommen.’“

Auch beim traditionellen Neujahrsempfang am 1. Advent, der in diesem Jahr für Sonntag, 28. November, geplant ist, (das Kirchenjahr beginnt am 1. Advent; Anmerkung der Redaktion) soll der Neubau des Gemeindehauses eine Rolle spielen. „Wir wollen dort gerne Glühwein ausschenken und den Menschen so die Möglichkeit geben, sich einmal auf der Baustelle umzusehen“, sagt Müller. Ob dies so gelingt wie geplant, hängt in erster Linie auch an der Entwicklung der Pandemie und den dann geltenden Auflagen. „Das macht auch das Planen der Weihnachtsgottesdienste, das bereits begonnen hat, nicht einfacher“, sagt der Pastor.

Von Sandra Köhler