Isernhagen

Eigentlich wären in den nächsten Wochen viele Kinder in der Backstube Jasiek in Altwarmbüchen zu sehen gewesen: Backaktionen für die Jüngsten gehören beim Familienbetrieb schon lange zur Vorweihnachtszeit fest dazu. Doch Corona macht den Weihnachtsbäckereien einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen stehen Christopher und Frank-Matthias Neu allein des Nachts in der Backstube, um Kekse auszustechen und mit Liebe zum Detail für Weihnachtsstimmung am Verkaufstresen zu sorgen.

Bäckerei Jasiek achtet auf Einhalten der Corona-Regeln

Überhaupt hat sich vieles in der Bäckerei geändert, erzählt Inhaberin Nadine Prokurat. Die Tische, an denen sonst Menschen frühstücken oder Kaffee trinken, sind leer. Abstandsregeln, Masken und das Desinfizieren der Hände gehören sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden inzwischen zum Bäckereialltag. „Wir achten sehr darauf, dass sich alle an die Regeln halten“, sagt Prokurat. Mittlerweile hätten sich die Kunden auch an die eingerichtete Einbahnstraßenregelung gewöhnt.

Anzeige

Im Vergleich zu anderen Gastro-Betrieben geht es den Bäckereien noch gut. Prokurat freut sich, dass sie in Altwarmbüchen auf den Besuch ihrer Stammkunden bauen kann. „Am Wochenende stehen die Kunden manchmal sogar bis zum Blumenladen an der Straßenecke, um die Abstände einzuhalten.“ Manch ein Kunde warte dann auch schon einmal 20 Minuten für zwei Brötchen. Bisher sei die Bäckerei gut durch die Krise gekommen, doch wie sich das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr entwickele, vermag Prokurat nicht einzuschätzen. „Es sitzen dieses Jahr wohl nur wenige zusammen“, vermutet sie. Daher würden womöglich auch weniger Kuchen, Brot und Kekse benötigt.

Maske, Desifenktionsmittel und Mindestabstände: Auch in der Backstube von Hendrik Rathmann in H.B. gelten in Corona-Zeiten strenge Regeln. Quelle: Carina Bahl

Lieferungen an Firmen und Gastronomie brechen weg

Die langen Warteschlangen vor seinen Filialen kennt auch Bäckermeister Hendrik Rathmann in Isernhagen H.B. „Man merkt es: Wenn das Wetter schlecht ist, verkaufen wir auch weniger, weil die Leute nicht im Regen stehen wollen.“ Auf rund 70 Prozent weniger Umsatz bei den Lieferungen schätzt Rathmann aktuell die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen. Adventsfeiern in Firmen, Lieferungen an die Gastronomie – alles sei weggebrochen. Beschweren will er sich aber ausdrücklich nicht. „Wir sind froh, dass wir weiterhin öffnen dürfen.“

Die Tür zu seiner Backstube an der Beeke in H.B. geht nur ganz kurz auf – aber der süße Duft, der herausströmt, ist verführerisch wie eh und je. Draußen weisen Schilder darauf hin, dass der Zutritt nur den Mitarbeitern vorbehalten ist. Maske und Handdesinfektion sind Pflicht. „Wir haben uns natürlich schon immer die Hände gewaschen“, betont Bäckermeister Hendrik Rathmann. Aber die Corona-Pandemie habe die Hygienemaßnahmen in der Backstube abermals verschärft. Seine Mitarbeiter hätten alle die Stellung gehalten, die Maske in der Backstube ist zwar nur Pflicht, wenn zwei an einem Tisch arbeiten. „Aber trotzdem bleibt die Maske meistens auf.“ Auch die Verkäuferinnen in den Filialen in N.B. und H.B. tragen Maske – allein schon, weil der Mindestabstand hinter dem Tresen nicht zu halten sei.

„Nervenfutter“: Bäckerei lässt sich das Keksebacken nicht nehmen

Der Blick durchs Fenster in die Backstube lässt auch Rathmanns Vater beim Kuchenschneiden erkennen. „Er gehört eigentlich zur Risikogruppe mit über 70“, sagt sein Sohn und lacht. „Aber er lässt es sich einfach nicht nehmen, mit anzupacken.“ Dass in diesem Jahr keine Kinder in der Backstube zu Gast sind, sei schade. „Das hat allen immer viel Spaß gemacht.“ Im nächsten Jahr solle es aber wieder möglich sein. Bis dahin werden sich auch die Rezepte in H.B. nicht geändert haben. Butterplätzchen, Heidesand und Vanillekipferl: „Die Rezepte dafür habe ich alle im Kopf“, sagt Rathmann. Sie seien jahrzehntealt und teils noch von seinem Großvater überliefert. Das Keksebacken zur Weihnachtszeit lässt sich die Familienbäckerei definitiv nicht von Corona nehmen. „Die Menschen brauchen doch gerade jetzt Nervenfutter“, betont Rathmann.

Die Weihnachtsbäckereien sind fleißig: Bei Rathmann gibt es wieder viele Kekse im Verkaufstresen zu finden. Quelle: privat

Tipps fürs Backen daheim Pünktlich zum ersten Advent an diesem Sonntag fangen allerorts Familien an, zu Hause zu backen. Wie die Weihnachtsplätzchen am besten gelingen, wissen die Profis nur zu gut – und verraten gern ein paar Tipps. Hendrik Rathmann empfiehlt die klassischen Butterplätzchen. „Das Wichtigste ist, dass alle Zutaten die gleiche Temperatur haben“, sagt der Bäckermeister. Bevor es ans Ausstechen gehen kann, sollte der Teig aber möglichst lange ruhen. „Der Teig darf problemlos zwei bis drei Tage liegen, bevor er verarbeitet wird. Das machen wir in der Backstube auch so.“ Aber Vorsicht: Der Keksteig sollte zwar kühl und dunkel lagern, aber nicht im Kühlschrank. Damit die Kekse im Backofen gleichmäßig braun werden, empfiehlt die Bäckerei Jasiek zudem, genau darauf zu achten, dass der Teig nicht an einer Stelle dick und an anderer Stelle dünn ausgerollt wird. „Die Ausstechförmchen sollten sehr scharfkantig sein“, betont Nadine Prokurat. Das sorge auch für ein intensiveres Aroma der Kekse. Sie empfiehlt einen klassischen Mürbeteig für die Plätzchen. Für das Dekorieren beispielsweise mit Streuseln sollte Eigelb auf die Plätzchen gestrichen werden. „Das hält dann einfach besser.“ Und auch, wenn das eventuell ein wenig mehr Arbeit beim Aufräumen hinterher erfordere, rät sie allen Eltern: „Die Kinder sollten möglichst viel selbst machen dürfen.“

Lesen Sie auch

Von Lisa Höfel und Carina Bahl