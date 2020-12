Isernhagen

Fünf Jugendtreffs öffnen mehrmals wöchentlich in der Gemeinde Isernhagen – sowohl mit festen Gruppen, für die man sich anmelden muss, als auch zu Terminen, an denen Interessierte zum Chillen, Klönen oder Spielen spontan vorbeischauen können.

Altwarmbüchen: Der Jugendtreff befindet sich auf dem Schulcampus am Helleweg. Er bietet zwei Mehrzweckräume, einen Werkraum für kreative, handwerkliche Projekte und einen Offene-Tür-Raum. Dort finden Jugendliche einen Billard- und einen Krökeltisch, eine Sofaecke und eine Leinwand. Der Treff öffnet montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 20 Uhr, sonntags von 14.30 bis 19 Uhr (jeweils offene Tür). Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 9 02 33 80 33.

Neuwarmbüchen: Direkt im Ortszentrum am Immenzaun 13 kommen die Jugendlichen in ihrem Treff zusammen, in dem sie Wii, Computer und Playstation spielen, einen Billard- und einen Krökeltisch sowie einen Werkraum nutzen können. Der Treff öffnet montags von 15.30 bis 17.30 Uhr für die Jungengruppe und 18 bis 20 Uhr für die offene Tür, mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr für die Kreativgruppe und von 18 bis 20 Uhr für Mädchen ab 14 Jahren, donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr für Kinder und von 18 bis 20 Uhr für Jugendliche ab 14 Jahren. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 51 39) 98 14 95.

Isernhagen N.B.: Zum Jugendtreff Nedden’sche Stiftung gehören ein Offene-Tür-Raum mit Krökel- und Billardtisch sowie ein Raum zum Basteln, Malen und Spielen. Montags öffnet der Treff für Jungen und Mädchen ab acht Jahren und die Lego-Mindstorm-Gruppe. Dienstags trifft sich die Garten-Kreativ-Gruppe, freitags die Kindergruppe und danach der Kreativclub für Mädchen. Am Donnerstag treffen sich Interessierte in der Holzwerkstatt zum Modell- und Möbelbau. Montags von 16 bis 18 Uhr und dienstags von 15 bis 18 Uhr steht der Treff allen Kindern und Jugendlichen offen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 7 24 51 53.

Isernhagen H.B.: Im historischen Feuerwehrhaus stehen den Besuchern zwei Ebenen zur Verfügung. Montags und donnerstags findet die Offene-Tür-Arbeit von 16 bis 18 Uhr für Jüngere, von 18 bis 21 Uhr für Jugendliche ab 14 Jahren statt. Dienstags öffnet der Treff nur für die Kinder- und Mädchengruppe. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 9 73 44 49.

Kirchhorst: In der Alten Schule zwischen Grundschule und Kirche laden ein großer Offene-Tür-Raum mit Billard- und Krökeltisch, Tresen und Playstation-Konsolen sowie ein Kreativ- und ein Clubraum ein. Der Treff öffnet montags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 15 bis 19 Uhr für Jungen und Mädchen ab acht Jahren mit einem Offene-Tür-Angebot. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 51 36) 8 60 89.

Von Antje Bismark