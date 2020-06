So bereiten sich die Kitas auf den eingeschränkten Regelbetrieb vor

Isernhagen

Der coronabedingte Notbetrieb in den Kindertagesstätten endet am 22. Juni. Auch die Kitas in Isernhagen sollen dann einen „eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder“ aufnehmen. Was das für die Einrichtungen in der Gemeinde bedeutet, womit Eltern rechnen müssen, und wie es generell um die Kita-Plätze für das neue Kindergartenjahr steht, ist am Mittwochabend Thema im Sozial- und Jugendausschuss der Gemeinde gewesen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie ist die momentane Lage in den Kitas in Isernhagen?

Aktuell betreuen die Kindertagesstätten laut Amtsleiterin Silvia Voltmer 574 Kinder, was einer Quote von rund 42 Prozent entspricht. Dass dieser Wert nicht höher liegt, hat vor allem mit dem Hortbereich zu tun. Die Grundschulen laufen noch nicht wieder im Regelbetrieb. Die Eltern hätten viel Verständnis für die besondere Situation gezeigt, sagte Voltmer. Die Notbetreuung sei wirklich nur in Notlagen genutzt worden, Eltern hätten kranke Kinder zu Hause gelassen, und alle Kinder seien zu Hause gut auf die Hygieneregeln vorbereitet worden.

Wie sehen die Vorbereitungen für den eingeschränkten Regelbetrieb aus?

Die gestalten sich noch schwierig. Stand Mittwochabend lag noch keine Verordnung des Landes dazu vor. Man erfahre momentan vieles zuerst aus der Presse, sagte Voltmer. Klar sei, dass man einen klaren Schnitt zur Notbetreuung machen müsse. Die Gruppen sollen sich wieder wie vor Corona zusammensetzen und nicht mehr wie in der Notbetreuung. Die Gemeinde geht davon aus, dass ein Teil der Eltern vorsichtig agieren und das eigene Kind eher nicht in eine volle Kita schicken wird. Fraglich ist aber ohnehin, ob alle Kinder gleich wieder am 22. Juni in die Kitas kommen können. Die freien Träger planen laut der Amtsleiterin teils mit einem Zwei- oder Drei-Tage-Modell zum Start. In ihren eigenen Kitas in Isernhagen H.B. und N.B. sowie in Neuwarmbüchen will die Gemeinde möglichst schnell wieder zum Regelbetrieb kommen, inklusive Mittagessen. Jede Einrichtung prüfe, wie schnell sie wie viele Kinder wieder aufnehmen könne. „Die Kita-Leitungen werden auf die Eltern zukommen.“

Welche Probleme erwartet die Gemeinde zum Neustart?

Teilweise fehlt den Kitas Personal, weil die betreffenden Personen selbst zur Corona-Risikogruppe gehören, und auch das Abstandhalten wird nicht immer funktionieren. Voltmer ist überzeugt: „Mit 25 Kindern und zwei Erziehern im Raum wird das nicht möglich sein.“ Die Außenbereiche werde man aufteilen, aber beispielsweise in den Waschräumen werde es eng werden. Personell herausfordernd werde auch, dass Kinder teilweise wohl neu eingewöhnt werden müssten. Dabei ist die Personalsituation bei den kommunalen Kitas ohnehin angespannt: Erzieher sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt, vier Stellen bei der Gemeinde sind aktuell offen. „Wir sind eng besetzt“, sagte Voltmer.

Kann die Gemeinde den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen für das neue Kita-Jahr abdecken?

Das klappt weitgehend. Zum Stichtag 31. Januar lagen 200 Anmeldungen für einen Krippenplatz und 333 Anmeldungen für den Kindergarten vor. Nach nun zwei Runden mit Platzvergaben stehen die Wartelisten fest. Diese umfassen 48 Krippen- und 103 Kindergartenkinder. Allerdings sind die Plätze für die neuen Kitas in F.B. und Altwarmbüchen noch nicht vergeben.

Bei den Krippenplätzen kommen 15 Plätze in Isernhagen F.B. (ab 1. August) und 30 Plätze in der Kita Birkenwäldchen (ab 1 Januar 2021) hinzu. Laut Amtsleiterin Voltmer tritt bei 30 Kindern der Rechtsanspruch aber auch erst zum 1. Januar ein, und es gebe 20 freie Plätze in der Kindertagespflege.

Im Kindergartenbereich haben von 103 Kindern 64 zum Stichtag 1. September einen Rechtsanspruch auf einen Platz. 25 Plätze bietet die neue Kita in F.B. Weitere 50 Plätze sollen zum 1. September als Übergang in der Heinrich-Heller-Schule entstehen, die Platzvergabe wird Anfang Juli erfolgen. Die beiden Gruppen sollen dort in einem eigenen Trakt unterkommen, bis die Kita Birkenwäldchen öffnet. Nach dem Start dieser Kita werden nach aktuellem Stand noch drei Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz stehen. „Sie haben aber erst später im Jahr einen Rechtsanspruch“, sagte Voltmer.

Und wie ist die Situation bei den Hortplätzen?

Da sieht es schlechter aus. Aktuell stehen 57 Kinder auf der Warteliste. Für 40 Kinder soll es ein Angebot für die Hausaufgabenbetreuung der Volkshochschule in Altwarmbüchen (zwei Gruppen), Neuwarmbüchen und Kirchhorst (je eine Gruppe) geben. 17 Kinder kommen rechnerisch also nicht zum Zuge. Allerdings hatte das Vergabesystem der Gemeinde sogar für 20 Kinder null Punkte ergeben. „Zumindest nach unseren Kriterien besteht für sie also kein Bedarf“, sagte Amtsleiterin Silvia Voltmer.

