Altwarmbüchen

Dieser Unfall hätte auch weitaus schlimmer ausgehen können: An der Kreuzung Opelstraße/Ecke Boschstraße übersah der Fahrer eines Opels einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 51-jährige Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Steuer des Autos saß ein 78-jähriger Senior. Er wollte nach links in die Opelstraße abbiegen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag um 15.10 Uhr. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 4000 Euro an.

Von Thomas Oberdorfer