Neuwarmbüchen

In seinem Garten ist Gerhard Bargsten aus der Gartenstadt Lohne ein sehenswerter Schnappschuss gelungen: Vor dem Fenster in seinem Arbeitszimmer hat er einen Star vor die Linse bekommen. „Der seltene Gast war allerdings in einem Federkleid, das ich so noch nicht gesehen hatte“, sagt der Hobbyfotograf. Für...