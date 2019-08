Isernhagen K.B

Ob jemand Dinge aus dem Jeep stehlen, Teile ausbauen oder gleich den kompletten Wagen entwenden wollte – das können die Beamten des Polizeikommissariats Burgwedel derzeit nicht klären. Fest steht hingegen, dass am Dienstag zwischen 23.35 und 23.45 Uhr die Alarmanlage des Geländefahrzeugs aufheulte, dass an der Dorfstraße in Isernhagen K.B. abgestellt worden war. Zuvor hatte ein unbekannter Täter die Seitenscheibe der hinteren linken Tür eingeschlagen. Als daraufhin der Alarm ausgelöst wurde, suchte der Autoknacker offenbar das Weite. Trotz eingeleiteter Sofortfahndung gelang es der Polizei nicht, den Täter zu stellen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer