Schulwege in Isernhagen sollen sicherer werden

Isernhagen

Isernhagens Kinder sollen sicher zur Schule kommen. Deshalb bemüht sich die Gemeinde in allen Ortsteilen um entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Über eine hat der Rat demnächst zu entscheiden: Passend zur nahenden Eröffnung des neuen Schulcampus sollen die Jugendlichen den Helleweg in Altwarmbüchen endlich sicher überqueren können. Gefordert hatten dies die Lokalpolitiker schon lange. Ihnen ist wichtig, dass die Schüler aus dem westlich an das Schulzentrum angrenzenden Wohngebiet und von der Stadtbahn-Endhaltestelle sicherer zum Gymnasium und zur IGS gelangen.

Bisher nutzen die Jugendlichen den Gehweg nördlich der AWO-Kindertagesstätte und überqueren dann ungesichert den Helleweg. Dabei kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Gerade morgens und zum Schulschluss verkehren dort viele Autos, Busse und Fahrräder. Eine sogenannte bevorrechtige Querungshilfe an dieser Stelle soll die Gefahr für Schüler und Eltern samt Kita-Kindern nun nach Vorschlag der Verwaltung bannen. Die Bauarbeiten werden etwa 20.000 Euro kosten.

Gebaut werden soll im Zuge der Gehweg-Verlängerung

Der Zeitpunkt ist aus Verwaltungssicht ideal. Passend zur Eröffnung des neuen Schulcampus in diesem Jahr soll der Gehweg an der Westseite des Hellewegs bis etwa zur neuen Sporthalle verlängert werden – gefolgt von der Sanierung des Hellewegs und der Seitenstraßen Nelken-, Tulpen-, und Rosenweg. Im Zuge dieser Bauarbeiten könne, so schlägt es die Gemeindeverwaltung vor, jene Querungshilfe hergestellt werden, auf der Fußgänger dann mit Vorrecht die Straße überqueren können. Dazu sollen die beiden Gehwege westlich und östlich des Hellewegs auf der Straße niveaugleich – also im Vergleich zur Straße erhöht – miteinander verbunden werden.

Ob zusätzlich eine Fahrbahnverengung eingebaut oder ein „Vorfahrt achten“-Verkehrsschild aufgestellt wird, müsse noch geprüft werden. Da nicht nur der Helleweg, sondern auch die Isernhagener Straße als Schulweg genutzt wird, hat die Gemeinde eine Arbeitsgruppe der Universität Hannover beauftragt, die dortige Situation zu prüfen. Noch sei dieses Projekt nicht abgeschlossen, wie Julia Stolte vom Amt für Schulen, Sport und Kultur sagt.

Auch in den anderen Ortsteilen soll es vorangehen

Auch für einen anderen Ortsteil soll es endlich vorangehen. Der Ortsrat Isernhagen H.B. hatte in seiner jüngsten Sitzung Ende Februar den aktuellen Stand zur Kenntnis genommen. Für H.B. sind 25.000 Euro eingeplant, um die längst vom Rat beschlossene Maßnahme zur Schulwegsicherung umzusetzen. Unter anderem soll dort ein Stück Graben am Hohenhorster Kirchweg verrohrt werden, um die Lücke im Fußweg in Sichtweite der Schule zu schließen. „2020 sollen die Planungen erfolgen, 2021 sollen diese dann umgesetzt werden“, sagt Stolte. In N.B. seien die geplanten Maßnahmen zur Schulwegsicherung aus Personalmangel noch nicht vorgenommen worden.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler