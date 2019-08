Isernhagen

Das große Festessen mit 230 Gästen hat am Montagabend das Finale des Isernhagener Schützenfestes eingeläutet. Nach den Ehrungen und Festreden feierten Hunderte die dritte und letzte Partynacht für dieses Jahr.

230 Gäste beim Festessen im Schützenzelt

Ein Ort, vier Vereine, die jeder für sich sportlich erfolgreich und der Tradition verhaftet seien – „aber man feiert seit vielen Jahren gemeinsam ein Fest, und das so erfolgreich“: So fasste Kreisschützen-Präsident Werner Bösche in seiner kurzen Ansprach beim Festessen zusammen, was für ihn die Besonderheit des Schützenfestes Isernhagen ausmacht.

Lob gab es auch von Isernhagens stellvertretender Bürgermeisterin Sabine Müller: Sie sprach von „einem Fest der Schützen, aber auch für die Bürger“. Beim Isernhagener Schützenfest feierten Bewohner aller Ortsteile und alle Generationen gemeinsam, „mit viel Geselligkeit und guter Laune“. Isernhagens Schützenvereine trügen so mit dem Fest ihren Teil dazu bei, dass die Gemeinde „liebens- und lebenswert“ sei.

Für die Organisation ist dabei seit Jahrzehnten Herbert Eggert verantwortlich, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft „Schützenvereine Altdörfer Isernhagen“. Dem Dank von Hans-Peter Mahrholdt, Vorsitzender der diesmal federführenden Schützen aus F.B., schlossen sich die Gäste mit stehenden Ovationen an. Eggert selbst, der als „Mr. Schützenfest“ auch gern weitermachen will, war das fast ein bisschen peinlich: „Nehmen Sie doch wieder Platz. Wir wollen doch noch ehren, und sonst wird das Essen kalt.“

Für H.B .s Schützenchef Ralf Auras ist 2020 Schluss

Für einen altgedienten Schützen aus H.B. war es hingegen das letzte Schützenfest in führender Rolle: Ralf Auras, Vorsitzender der Schützengesellschaft Isernhagen H.B., hatte durchblicken lassen, bei der nächsten Hauptversammlung im Februar 2020 nicht wieder für diese Position zu kandidieren. Vom Kreisschützenpräsidenten Werner Bösche gab es als Dank für das langjährige Engagement die Ehrennadel in Gold des Fachverbands Schießsport. Die Teilnehmer des Festessens ehrten Auras mit einem dreifachen „Gut Schuss!“.

Anfang nächsten Jahres sei er als Nachfolger von Claudia Wedemeier dann 13 Jahre Vorsitzender der Schützengesellschaft – „länger als jeder andere seit der Vereinsgründung 1954“, rechnete Auras im Nachhinein vor. Dass er nicht erneut kandidieren wird, begründet er mit dem Wunsch nach mehr Freizeit: „Man opfert doch sehr viel Zeit als Vorsitzender.“

In den Verein eingetreten war Ralf Auras als damals Zehnjähriger vor 48 Jahren. „Und ich bleibe ihm auch erhalten, nur nicht mehr in der ersten Reihe.“ Eine „treue Seele“ sei er aber auch sonst, verriet der Groß- und Außenhandelskaufmann mit einem Augenzwinkern – immerhin arbeite er schon seit mittlerweile 42 Jahren in ein und derselben Firma.

Hunderte feiern bei der Zeltparty mit

Während beim offiziellen Festessen trotz der hohen Temperaturen im Zelt mancher Schütze noch seine Krawatte umbehalten hatte, war es anschließend vorbei mit der Kleiderordnung: Bei der „Mega-Party“ mit zwei Discjockeys feierten mehrere Hunderte Tanzwütige noch einmal bis in die Morgenstunden. Warum auch nicht? Immerhin müssen sie bis zum Schützenfest 2020 noch fast ein Jahr warten.

Die Ehrungen beim Festessen Beim Wettbewerb um die Auszeichnung der Gemeindekönige hat die Schützengesellschaft Isernhagen H.B. diesmal groß abgeräumt: Gleich vier der fünf Würdenträger kommen aus ihren Reihen. Gemeindeschülerkönig wurde Finn-Lukas Hubert, die Jugendkönig-Würde errang sein Bruder Till-Ole Hubert. Gemeindekönig wurde Markus Goeker, bei den Junioren gelang dies Patrick Schaser. Einzig der Titel der Gemeindekönigin ging nicht in die Hohenhorster Bauerschaft: Diesen errang Maren Becker vom Schützenverein Neuwarmbüchen. Den Bürgerpokal Isernhagen sicherte sich Gabor Kissro, der damit Irene Brähler und Hans-Peter Mahrholdt auf die weiteren Plätze verwies. Volkskinderkönig 2019 darf sich nun Lennart Gerke nennen, Louis Schnehage und Annabella Heß kamen ebenfalls auf Treppchen. Den Sundo-Pokal der Jugendlichen sicherte sich das Team SV Isernhagen F.B. mit Henry Redeke, Maximilian Tietz und Jannick Heß. Der Jugendwanderpokal der Firma Könecke & Sohn ging an die Mannschaft SG Isernhagen K.B. 1 mit Kevin Munsch, Orkan Ibraguimov und Lieneke Dusche. Die K.B.er Jugend war auch beim Wettbewerb um den Pokal der Vorsitzenden erfolgreich – mit Peer Märtens, Lieneke Dusche und Kevin Munsch. Beim Pokal der Ortsbürgermeister siegten die F.B.er mit Annabella Heß, Louis Schnehage und Kimberly Brandt. Den Sundo-Pokal der Erwachsenen schließlich errang das Team N.B. 1 mit Niklas Matz, Monika Matz, Jörg Kaula und Ricarda Franz. wal

