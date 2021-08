Isernhagen

Jetzt ist es endgültig: Das großen Schützenfest der Isernhagener Altdörfer fällt auch im Jahr 2021 dem Coronavirus zum Opfer. Eigentlich hatte die große Sause Ende August über die Bühne gehen sollen. Angesichts der ungewissen Pandemie-Lage hatten die Schützenvereine und der Festwirt es auf Anfang Oktober verschoben – hoffend, dass doch noch etwas möglich sei. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Die notwendigen Auflagen und das finanzielle Risiko seien einfach zu groß, sagt Cheforganisator Herbert Eggert. Er hat die Veranstaltung deshalb abgesagt.

Eggert: Auflagen sind für Vereine kaum zu erfüllen

Bereits Ende Juli hatte Herbert Eggert, der das gemeinsame Schützenfest der Vereine in den Altdörfern seit 1974 federführend organisiert, die Hoffnung fast aufgegeben. „Corona bringt alles durcheinander“, sagte er vor knapp zwei Wochen. Damals stand er noch in den Verhandlungen mit dem Festwirt. „Nicht alle Schausteller reisen wegen der Pandemie überhaupt, und außerdem haben sie jede Menge Auflagen zu erfüllen.“ Auflagen nicht nur von der Gemeinde Isernhagen, sondern auch von der Region Hannover und dem Gesundheitsamt. Auflagen, die sich je nach Entwicklung der Inzidenzen in den vergangenen Wochen mitunter von einem auf den anderen Tag gravierend verändert hatten.

Eggert zufolge sei das durchaus verständlich, gerade weil die Delta-Variante des Coronavirus sich so stark verbreite und die Inzidenzzahlen immer wieder anstiegen. „Aber für Vereine als Veranstalter sind diese Vorgaben fast nicht zu erfüllen.“ Dazu gehört auch die Aufnahme der Daten aller Besucher, um eine Kontaktnachfolge zu ermöglichen, sollte sich ein Besucher mit dem Coronavirus infiziert haben. „Wir müssten einen Eingang schaffen, an dem ein Sicherheitsdienst sicherstellt, dass jeder, der mitfeiert, auch registriert ist und einen negativen Schnelltest absolviert hat“, führte Eggert aus.

Schießbetrieb ruht teilweise immer noch

Am Tresen stehen und ein Bier trinken? Nicht möglich: „Dazu müssten sich die Leute an die Tische setzen.“ Tanzen zu Livemusik auf der Tanzfläche? Auch gestrichen wegen Corona. Wegen der einzuhaltenden Abstände dürfte zudem nur eine begrenzte Anzahl an Feiernden ins Festzelt. Auch der Schützenumzug fiele flach. Und das Ausschießen der Majestäten scheitert daran, dass nur wenige Personen gleichzeitig auf die Schießstände dürfen. „N.B. und K.B. haben so kleine Stände, dass sie nur eine Person betreten kann“, erklärt Eggert. Deshalb falle dort nicht nur die Geselligkeit, sondern gleich der gesamte Schießbetrieb flach.

So wäre nicht viel geblieben von dem, was ein Schützenfest zum Schützenfest macht. „Großveranstaltungen und Bundesligaspiele dürfen stattfinden, aber wir Vereine fallen hinten runter“, sagte Eggert mit einer gehörigen Portion Frust. Aber bei den anderen Schützenvereinen in der Region Hannover sehe es nicht besser aus. „Ich kenne die Planungen der Schützenvereine im Altkreis Burgdorf“, sagt Eggert: „Die meisten haben ihre Feste bereits abgesagt; nur wenige hoffen noch, dass sie im September feiern können.“

Von Sandra Köhler