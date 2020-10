Die Schützen in Isernhagen K.B. dürfen zurück an den Schießstand – aber vorerst nur als Testlauf und unter strengen Auflagen.

Testlauf in Corona-Zeiten: Schützen in K.B. wollen wieder trainieren

Isernhagen - Testlauf in Corona-Zeiten: Schützen in K.B. wollen wieder trainieren

Isernhagen - Testlauf in Corona-Zeiten: Schützen in K.B. wollen wieder trainieren