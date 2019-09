Isernhagen

„Besonders interessant fand ich das Klimahaus in Bremerhaven, das ich mit meiner Gastfamilie besucht habe“, sagt Tiyanie Sahabandu aus Sri Lanka. Die 17-Jährige ist eine von zehn Schülerinnen aus Sri Lanka, die derzeit drei Wochen lang Isernhagen besuchen und in Altwarmbüchen zur Schule gehen.

Die langjährige Partnerschaft zwischen dem Gymnasium Isernhagen einerseits und der Mädchenschule Ladies’ College in Colombo sowie der Jungenschule St. Thomas Collage in einem Vorort von Colombo andererseits macht es möglich, dass regelmäßig deutsche Schüler mit Jugendlichen aus Sri Lanka gemeinsam die Schulbank drücken – im Wechsel in Isernhagen und in Colombo. Gewohnt wird in Gastfamilien.

Schülerinnen aus Sri Lanka besichtigen den Bundestag

Höhepunkt des Deutschland-Besuchs war eine Fahrt nach Berlin. Gemeinsam mit ihren deutschen Gastschwestern besichtigten die Mädchen aus Sri Lanka dort den Bundestag. „Die Mädchen genossen aber auch sehr die Shoppingtour im Kaufhaus des Westens“, verriet Lehrer Stefan Wocken, der den Mädchen-Austausch leitet.

Die Isernhagener Gastfamilien boten ihren Gästen indes noch mehr Programm: Manche zeigten den Austauschschülerinnen Hamburg oder gingen mit ihnen im Harz wandern. Zwei Familien nahmen die Mädchen aus Sri Lanka mit zu einem Fußballspiel von Hannover 96. Auch ein Pferderennen auf der Bult durfte ein Mädchen mit ansehen. „Lasertag zu spielen hat großen Spaß gemacht!“ – da sind sich alle Mädchen einig. Mit leuchtenden Augen berichten einige Mädchen aus Sri Lanka davon, dass sie und ihre deutschen Gastschwestern den gleichen Musikgeschmack und die gleichen Lieblingsserien auf Netflix haben. Auch dabei zeigt sich, dass die digitalen Medien junge Menschen weltweit verbinden.

Auch Unterschiede sind interessant

Doch auch die Unterschiede zwischen den Kulturen fanden die asiatischen Mädchen interessant. „Hier beachtet ja jeder die Verkehrsregeln“, sagte ein Mädchen sichtlich beeindruckt. Auch die Freundlichkeit der Deutschen und die geringe Kriminalität ist den Gästen aufgefallen.

Apropos Sicherheit: Nach den Terroranschlägen in Sri Lanka im April hatte sich das Gymnasium Isernhagen dazu entschieden, in diesem Jahr auf einen Besuch deutscher Schüler im Inselstaat im Indischen Ozean zu verzichten. „Das war das erste Mal in 14 Jahren“, sagte Stefan Wocken mit Bedauern in der Stimme. Umso mehr freut sich die Schule, dass im Juli 2020 wieder Mädchen und Jungen aus Isernhagen für drei Wochen nach Colombo fliegen werden.

Gemeinde schmiedet Zukunftspläne

Positiv in die Zukunft blickt auch Bürgermeister Arpad Bogya. „Wir haben reichlich Pläne, wie wir die Zusammenarbeit mit Sri Lanka intensivieren können“, sagt er beim Besuch der Austauschschülerinnen im Rathaus. Mit dem Verweis auf Wasseraufbereitungs-Anlagen, welche das Gymnasium Isernhagen in dem asiatischen Land finanzieren, sagt er: „Ich hoffe, wir können für unsere Projekte Förderung vom Entwicklungshilfe-Ministerium bekommen.“

Am Sonnabend, 7. September, ist die Zeit in Deutschland für die derzeitigen Austauschschülerinnen wieder um, sie fliegen nach Hause. Mit im Gepäck werden sie reichlich Souvenirs haben. Neben Schlüsselanhängern und Shampoos ist vor allem eines sehr beliebt: Schokolade aus Deutschland.

Von Gabriele Gerner