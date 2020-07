Isernhagen F.B

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Isernhagen F.B. verletzt worden. Die Jugendliche erlitt Prellungen, ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Der Ortsrat fordert für den Unfallort schon seit Langem bauliche Änderungen – gerade, um die Sicherheit für Schüler zu erhöhen.

Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig stoppen

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 14-Jährige die Fahrbahn des Lohner Wegs in Höhe Greta-Jünger-Weg hinter einem haltenden Linienbus überqueren wollen, der in Richtung Großburgwedel unterwegs war. Als sie hinter dem Bus auf die Gegenfahrbahn in Richtung Neuwarmbüchen trat, konnte eine 53 Jahre alte Toyota-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen, obwohl sie laut Polizei recht langsam unterwegs war. Das Auto touchierte die Fußgängerin, die dabei nach Polizeiangaben zum Glück nur leicht verletzt wurde.

Der Ortsrat fordert seit Jahren eine Ampel

Der Ortsrat Isernhagen F.B. drängt für diesen Bereich der Bushaltestelle am Lohner Weg seit Jahren auf Verbesserungen. Laut Ortsbürgermeisterin Angela Leifers sei mit dem Baugebiet Lohner Feld von Anfang an auch eine „Querungshilfe“ für den Lohner Weg/K 115 geplant gewesen. Gebaut worden sei diese jedoch nicht. Mittlerweile fordert der Ortsrat seit Jahren eine Bedarfsampel für Fußgänger an dieser Stelle. Auf der einen Seite liege das Neubaugebiet, auf der anderen wohnten mittlerweile ebenfalls viele Familien, so Leifers, die besonders die Schüler im Blick hat. „Dort sind immer viele Kinder unterwegs.“

Mittlerweile ist die Gemeinde sogar bereit, die neue Ampel selbst zu bezahlen, doch die Region Hannover hat gerade erst abgewunken. Die Kosten seien nicht entscheidend, erläuterte Regionssprecher Klaus Abelmann auf Nachfrage, sondern die „Richtlinie für die Anordnung und Ausstattung von Fußgängerüberwegen“. Und die Zahl an Fußgängern, die dort die Kreisstraße queren wollten, gebe die Anordnung einer Ampel nicht her, so die Begründung. „Das kann ich nicht nachvollziehen“, sagte Leifers am Donnerstag und kündigte an, dass sich der Ortsrat auch weiterhin für die Ampel einsetzen werde.

