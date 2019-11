Wenn das kein gelungener Sonntagnachmittag in der Gemeinde Isernhagen war: Alt und Jung hat sich in der Alten Schule in Kirchhorst getroffen, um den Herbst zu feiern. Während der Erlös aus dem Herbstfest schon feststeht, ist noch nicht entschieden, wohin die Gewinne aus dem Herbstmarkt fließen sollen.