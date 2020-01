Isernhagen

Auf die Skier, fertig, los: Für insgesamt 24 Zwölftklässler des Gymnasiums Isernhagen ging es im Januar eine Woche lang nach Österreich in die Skiarena Wildkogel zum Ski-Kompaktkurs. Nach Fahrkönnen in Gruppen eingeteilt, nahmen die Schüler bei idealen Bedingungen mit viel Sonne und griffigem Schnee vom ersten bis zum letzten Lift jede Piste mit. Durch die gute Vorbereitung auf Inlinern und dem Schnupper-Nachmittag im Snow Dome in Bispingen waren die Voraussetzungen und Lernfortschritte bei den Anfängern so gut, dass die Lehrer sie nach kurzer Zeit schon als „Hochbegabte“ titulierten. Auch die anderen Gruppen machten durch viel Praxis, eine Videoanalyse und Lehrfilme enorme Lernfortschritte.

Von Lisa Otto