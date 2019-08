Isernhagen H.B

Die Schützengesellschaft Isernhagen H.B. hat ihren Schießstand auf die neueste Technik umgerüstet. Eines der wichtigsten Werkzeuge bei der Abnahme ist das Maßband. Passen die Abstände zwischen den Schießtischen und alle anderen Maße? Hängen die Ehrenscheiben so hoch, dass den Schützen keine Gefahr von eventuell abprallenden Geschossen droht? Sind die Steckdosen verkleidet? Stimmt die vorgegebene Helligkeit der Beleuchtung in allen Bereichen des Raumes? Gibt es einen Verbandskasten, und ist der auch voll und nicht abgelaufen? Michael Prelle nimmt es ganz genau – und das ist auch gut so. Schließlich ist die Sicherheit der Schützen der Grund für die akribische Prüfung des Schießstandsachverständigen.

Schießstände werden regelmäßig überprüft

Alle sechs Jahre oder bei einer Neuanlage – so will es die Region Hannover – muss ein Schießstand für sogenannte erlaubnisfreie Waffen überprüft werden. In die Kategorie fallen gemeinhin Luftgewehre genannte Druckluft- und Gasfederdruckwaffen. Schießstände für Feuerwaffen werden alle vier Jahre überprüft. Und zwar nach den Vorgaben der Schießstandrichtlinie des Bundesinnenministeriums. Dass Prelle zu Gast im Vereinsheim an der Bahnhofstraße ist, hat einen anderen Grund als den normalen Turnus: Der Schützenverein hat seinen Schießstand mit sieben Plätze frisch auf eine Meyton-Messanlage modernster Technik umgerüstet, wie der Vorsitzende Ralf Auras stolz erzählt. Rund 27.000 Euro hat das gekostet – trotz Förderung durch den niedersächsischen Sportbund, die Lottosportstiftung und diverse andere Sponsoren eine Menge Geld.

Neuer Schießstand , um konkurrenzfähig zu bleiben

Der Verein hatte sich nach langem Nachdenken – Auras zufolge waren die ersten Überlegungen bereits 2016 aufgekommen – für diesen Schritt entschieden, um konkurrenzfähig zu bleiben. „Wenn wir Schützenvereine überleben wollen, müssen wir den Schwerpunkt auf das sportliche Schießen legen“, sagt Auras, der Chef des Vereins mit 123 Mitgliedern ist. „Alle Wettbewerbe von den Kreiswettbewerben aufwärts werden nur noch auf solchen Anlagen ausgetragen“, bestätigt Prelle. Der Prüfer hat sich die neuen Schießtische gerade noch einmal genau angesehen. „Früher hatten welche Teppich auf der Platte. Das darf heute nicht mehr sein. Denn eine Studie hat ergeben, dass im Teppich Bleireste zurückblieben. Und die Gefahr, diese in den Körper aufzunehmen, wenn die Hände nicht vernünftig gewaschen werden, ist zu hoch“, erklärt der Rentner, der früher einmal bei der Bundespolizei war.

Digitale Messung ist bei allen großen Wettbewerben Standard

Zurück zum Sportlichen: Die Schützengesellschaft Isernhagen H.B. hat gute Sportschützen. Eine von ihnen ist Elke Guhl. Sie ist Senioren-Kreismeisterin, war bereits mehrmals bei den deutschen Meisterschaften und wurde dort 2017 Fünfte. Um Schützen wie sie weiterhin zu fördern, sei die Umstellung notwendig gewesen. „F.B. hat schon einige Zeit eine solche Anlage. Und die Aktiven schießen Teiler von 1,0 oder drunter. Das haben wir hier nur ganz selten“, erklärt Auras. Die digitale Messung erfolgt mit 199 Lichtschranken, das Ergebnis wird auf einen Monitor am Platz direkt nach dem Schuss angezeigt. „Es können mehrere Schüsse hintereinander abgegeben werden, und es wird die genaue Reihenfolge der Treffer angezeigt“, erklärt Prelle. Das helfe beim Training.

Die Ehrenscheiben müssen so hoch hängen, dass von eventuell vom Rand abprallenden Geschossen keine Gefahr ausgeht. Quelle: Sandra Köhler

Monitor lenkt Schützen derzeit noch ab

Allerdings werde es sicherlich schon etwas dauern, bis sich alle an das Schießen auf dem neuen Stand gewöhnt haben. „Das Licht ist beispielsweise heller als vorher“, nennt Auras einen Grund. Auch der per WLAN angesteuerte Monitor bringe zumindest am Anfang nicht nur Vorteile. „Er verleitet dazu, im Moment des Abdrückens schon auf den Bildschirm zu schielen, um das Ergebnis gleich zu sehen“, sagt Auras. Das aber nehme die Konzentration in der letzten Schussphase. Bei den herkömmlichen Scheiben gab es das Problem nicht. Denn da drückten die Schützen erst nach dem Schuss auf einen Knopf und lösten so den Seilzug aus, der die Scheibe nach vorn fuhr.

Es kann auch mit Luftpistole geschossen werden

Stolz ist Auras darauf, dass die mittleren drei Schießtische auf Luftpistolen umgestellt werden können. „Das haben wir uns gegönnt, denn wir haben bei jedem Schießabend zwei oder drei, die Pistole schießen.“ Auch an Menschen mit etwas mehr Körpergröße ist gedacht: Die Auflage lässt sich ziemlich weit nach oben stellen. „Wir haben uns an Robert de la Chaux orientiert“, sagte er schmunzelnd mit Blick auf den ehemaligen Ortsbrandmeister. „Falls ihr mal renovieren wollt, gebe ich euch einen Tipp: Streicht die Rückwand des Schießstandes in Grau oder leichtem Grün, das ist besser“, sagte Prelle nach der Prüfung, die etwa eine Stunde umfasste, zum Vereinvorsitzenden Ralf Auras. „Bei strahlendem Weiß tränen irgendwann die Augen.“ Immerhin: Für die Farbe gibt es keine Vorschrift, nur eine Empfehlung.

Der Schießstand wird am 18. August eingeweiht Für die offizielle Einweihung des nun auf elektrische Scheibensysteme umgestellten Schießstandes im Schützenheim der Schützengesellschaft Isernhagen H.B. an der Bahnhofstraße 15 gibt es schon einen Termin. „Am Sonntag, 18. August, sind dazu von 11 bis 13 Uhr unsere Sponsoren und Mitglieder eingeladen“, sagt der Vereinsvorsitzende Ralf Auras. Von 13.30 bis gegen 17 Uhr schließt sich ein Tag der offenen Tür an, in dessen Mittelpunkt der Schießstand steht. Dabei können Interessierte das Schießen mit Luftgewehren und Luftpistolen ausprobieren. Für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren wird ein Lichtpunktschießen angeboten.

Von Sandra Köhler