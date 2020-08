Altwarmbüchen

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Thilo Ahrend seine Buden in das Lager in Altwarmbüchen geschoben. Dort standen sie bis Anfang August unbewegt. Der Schausteller hatte über ein halbes Jahr lang nahezu keine Einnahmen. Das trifft auch auf den befreundeten Kollegen Carl Clemens Bötticher zu. „Die Situation sorgt für schlaflose Nächte“, sagt Bötticher. Schließlich sei sie existenzgefährdend. Wann aufgrund der Corona-Krise wieder so etwas wie Normalität einkehrt, ist völlig offen.

Doch trotz aller Ungewissheit bereut Bötticher die Entscheidung nicht, sich für ein Leben als Schausteller entschieden zu haben und damit in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten. Dabei habe sein Opa nie gewollt, dass er die Stände übernimmt. Er sollte etwas Vernünftiges machen, berichtet Bötticher. „Das ist aber eine Lebenseinstellung. Ich fühle mich verpflichtet. Schließlich hat meine Familie den Betrieb aufgebaut“, sagt der 36-Jährige. „Das kann man nicht einfach so aufkündigen.“ Allerdings könnte es sein, wenn größere Volksfeste noch im Jahr 2021 verboten bleiben, dass er aufgeben muss. 4000 Euro betragen seine monatlichen Kosten, unter anderem für Versicherungen und Mieten für die Lagerstätten.

Monatliche Kosten liegen im hohen vierstelligen Bereich

Finanzielle Sorgen belasten auch den 59-jährigen Ahrend, der in Hannover lebt. Seine Kosten liegen nach eigener Aussage sogar im hohen vierstelligen Bereich. Wie kann er das monatlich bezahlen? „Das geht mit Rücklagen für die Rente“, sagt er. Doch bald seien davon keine mehr da. Bötticher und er hätten zwar eine Soforthilfe von der N-Bank erhalten. Doch die jeweils 9000 Euro sind schon längst aufgebraucht. „Beispielsweise kann man die Kosten für Versicherungen nicht so einfach stornieren, weil es da Sonderbedingungen gibt“, erklärt er die hohen Fixkosten.

Mit dieser Pommesbude ist Familie Ahrend derzeit auf dem Rummel in Hannover präsent. Quelle: Mark Bode

Um in der Zwischenzeit überhaupt etwas Geld zu verdienen, war Ahrends Sohn Björn, der im Unternehmen ebenfalls eingebunden ist, in den zurückliegenden Wochen öfter mit einem Crêpestand auf einem Dreirad am Maschsee unterwegs. Die Verdienste seien damit allerdings überschaubar. Besser soll es auf dem Schützenfestersatz in Hannovers Innenstadt laufen, bei dem Familie Ahrend mit einer Pommesbude vertreten ist. Etwa einen Monat sollen die Stände an verschiedenen Orten in der City aufgebaut bleiben.

Weihnachtsmärkte könnten die Rettung für Schausteller sein

„Noch wichtiger sind aber die Weihnachtsmärkte“, sagt Ahrend. Für Hannover habe er eine Absage von der Stadt erhalten, was ihn erzürnt. „In anderen Städten erhalten lokale Schausteller eine bessere Unterstützung.“ Er hätte die Möglichkeit, seine drei Essensstände auf dem Markt in Pforzheim aufzubauen. „Solange es aber keinen Vertrag gibt und wegen Corona ohnehin alles unsicher ist, können wir dort noch keine Unterkünfte für unsere Mitarbeiter buchen“, berichtet er.

Bötticher plant für dieses Jahr, erneut seine Schießbude und den Getränkestand beim kleinen Weihnachtsdorf im A2-Center in Altwarmbüchen aufzubauen. „Das ist zwar nicht vergleichbar mit dem Markt in Hannover, wäre aber immerhin eine gute Einnahmequelle“, sagt er. Und wenn das wegen einer möglichen zweiten Corona-Welle nichts wird, führt der Weg wohl in die Insolvenz. „Wenn die Wirtschaft in eine noch schlimmere Krise rutscht, haben die Menschen weniger Geld zur Verfügung. Außerdem hätte doch niemand mehr Spaß daran, ein Volksfest zu besuchen“, sagt Ahrend.

Von Mark Bode