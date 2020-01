Isernhagen F.B

Sachbeschädigung im Mischgebiet am Lohner Weg in Isernhagen F.B.: Ein Unbekannter hat dort am helllichten Tag bei zwei geparkten Autos Kratzer im Lack hinterlassen.

Der blaue VW und der schwarze Opel standen am Freitag nebeneinander in den öffentlichen Parkbuchten am Greta-Jünger-Weg. Die Sachbeschädigung in der kleinen Sackgasse ereignete sich zwischen 8 und 14.30 Uhr. Beim einen Wagen wurde die Fahrertür zerkratzt, beim anderen die Beifahrertür. Der Schaden dürfte bei 2000 Euro liegen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 melden sollten.

Von Frank Walter