Runder Tisch soll Zukunft des Friedenshains klären

Isernhagen F.B

Wie geht es weiter mit dem Friedenshain? Wer widmet sich um Erhalt und Pflege, wenn Besitzer Michael Hapke aus Altersgründen dazu nicht mehr in der Lage ist? Diese Fragen stehen seit Längerem im Raum und sind weiterhin unbeantwortet.

Der 65-Jährige hat ein schweres Erbe angetreten. Sein Urgroßvater Karl Kirchhoff hinterließ ihm ein 16.000 Quadratmeter großes Gartengelände, den sogenannten Friedenshain an der gleichnamigen Straße in Isernhagen F.B., gestaltet vor mehr als 100 Jahren. Ein breites Publikum kennt das kleine Paradies, weil es dort in den Fünfzigerjahren einen Kaffeehausbetrieb gab, den viele Ausflügler auch aus Hannover besuchten. Hapke öffnet sein Anwesen zurzeit nur bei besonderen Gelegenheiten, zum Beispiel am Tag des offenen Denkmals.

Der Friedenshain ist nur zu besonderen Gelegenheiten geöffnet. Quelle: Frank Walter

Der Friedenshain ist Kulturdenkmal

Es besteht ein öffentliches Interesse an der Anlage: Im November 2015 wurde das Baudenkmal, bestehend aus Gartenanlage, Landhaus und Museum, in das Verzeichnis der Kulturdenkmale aufgenommen, mit dem Ziel, die Anlage dauerhaft zu erhalten. Bisher hat sich Michael Hapke um alles gekümmert – um Pflege, Archivierung, die naturkundliche Sammlung und die Organisation von Veranstaltungen auf dem Gelände, unterstützt von einer kleinen Helferschar. Gern würde er diese Arbeit nun aber in andere Hände legen.

Seit zwei Jahren ist der EDV-Spezialist, der in einem Rechenzentrum in Hannover beschäftigt war, Rentner und hat seitdem mehr Zeit für seinen Friedenshain. Er denkt aber auch darüber nach, den Ruhestand in der Nähe seiner Kinder zu verbringen und könnte sich vorstellen, Isernhagen zu verlassen. „Ich bin hier im Friedenshain aufgewachsen und fühle mich dem Ganzen sehr verbunden. Aber ich kann mich auch lösen“, betont er und hat bereits viel unternommen, um seinen Nachlass zu regeln. So beauftragte er einen Landschaftsarchitekten, ein Pflege- und Entwicklungskonzept zu erarbeiten, in dem alle Baumaßnahmen aufgelistet werden, die für die Sanierung des Friedenshains erforderlich sind.

Zum Friedenshain gehört eine schöne Gartenanlage. Quelle: Frank Walter

Förderanträge sind aufwendig

Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Studie vorlag. Die VGH-Stiftung habe ihn bei der Finanzierung des Pflegekonzeptes unterstützt, berichtet Hapke. Bei der Umsetzung sei er allerdings schnell an bürokratischen Hürden gescheitert. Für den Antrag auf Fördergeld für nötige Baumschnittarbeiten seien zum Beispiel drei Kostenvoranschläge nötig. „Das ist mir alles zu aufwendig. Dann pflege ich den Garten lieber selbst“, stellt er fest. Er könnte sich vorstellen, den Friedenshain zu verkaufen, zu verpachten oder einer Stiftung zu übergeben. Seine Bemühungen, Investoren zu finden, seien bisher gescheitert.

„Ich habe mit Vertretern der Region gesprochen und mit Regionspräsident Hauke Jagau Kaffee getrunken. Passiert ist nichts“, erzählt er. Auch Gespräche mit Vertretern der Landesregierung seien bisher folgenlos geblieben. Der Nabu habe Interesse, aber das Ganze sei dem Verein eine Nummer zu groß. Einen Dialog mit Gemeinde und Bürgerstiftung Isernhagen habe es bisher nicht gegeben, sagt Hapke.

Weil die vielen Unterredungen in kleinen Gruppen nicht zielführend waren, favorisiert er nun einen runden Tisch, um die Zukunft des Friedenshains zu klären. Vielleicht gibt es dann eine Antwort auf die Frage: Wie geht es weiter?

Von Sybille Heine