Isernhagen H.B.

Vor ein paar Tagen tummelten sich noch Hunderte Badegäste am Hufeisensee, mittlerweile ist dort Ruhe eingekehrt. Es wird Herbst. Am Sonnabendnachmittag kräuselt sich die Wasseroberfläche leicht im Wind. Nur vereinzelt schauen Besucher vorbei. So wie Thorsten Dösselmann. Der DLRG-Chef aus der Wedemark besucht mal ganz privat einen Badesee. „Ich probiere Stand-Up-Paddeln aus“, erklärt er und gleitet mit wenigen Paddelschlägen wieder hinaus auf den See. „Das soll bei Rückenproblemen helfen“, verrät er noch.

Tobias hingegen bleibt am Strand. Der Sechsjährige steuert ein Modell des Kreuzfahrtschiffs Queen Elisabeth 2 zum Ufer des Hufeiesensees. Das sei aber nicht sein Lieblingsschiff sei, verrät er. „Am besten ist die Titanic.“

Anzeige

Tobias hat den großen See für sich allein: der Sechsjährige lässt seine Queen Elisabeth 2 in den Fluten des Hufeisensees schwimmen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Weitere NP+ Artikel

Mittlerweile kehrt Dösselmann von seiner ersten Paddelrunde zurück. „Schön war’s“, sagt er. Und auch wenn er nicht in den See gefallen ist, zumindest mit den Füßen hat er die Wassertemperatur geprüft: „Das sind noch über 20 Grad.“ Dann steht einem frühherbstlichen Badevergnügen ja eigentlich nichts im Wege.

Von Thomas Oberdorfer