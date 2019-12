Isernhagen H.B

Ob mit Classic-Rock, Disco-Knallern oder Neue-Deutsche-Welle-Songs – die Band Rockkantine möchte bei der Silvesterparty in der Blues Garage in Isernhagen ihr Publikum musikalisch bekochen. Und da in einer guten Küche nur die besten Zutaten in den Topf kommen, verwenden auch die Musiker der Coverband nur Edles. Dazu zählen unter anderem feine Beats aus den Sechzigerjahren und Gitarrenmusik aus den wilden Achtzigern.

Die fünfköpfige Coverband tourt bereits seit 17 Jahren durch ganz Niedersachsen und macht die Städte unsicher. Nun möchte die Rockkantine – bestehend aus Sänger Thomas, den Gitarristen Zacky und Kai, Bassist Ingo sowie Drummer Jöcky – auch die Isernhagener mit einer unterhaltsamen Rock-’n’-Roll-Show begeistern. Dabei können sich die Besucher auf allerlei Klassiker der Rockgeschichte freuen.

Bei der Silvesterparty gibt es nicht nur Rockmusik

Neben dem rockigen Menü können sich die Besucher zudem auf leckeres Essen freuen. Dafür sorgt einmal mehr Knaacks Foodtruck im Foyer. Zudem gibt es zu später Stunde einen Shuttleservice. Dieser fährt die Stadtbahn-Endhaltepunkte Langenhagen-Zentrum und Fasanenkrug an. Die Kosten für die Shuttlefahrt betragen 5 Euro pro Person.

Die Silvesterparty an der Industriestraße 3–5 beginnt um 21 Uhr, der Einlass startet um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro zuzüglich Gebühren in der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5, in Langenhagen. Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 30 Euro. Im Eintrittspreis ist eine kleine Flasche Sekt enthalten, das Essen und der Shuttle sind separat zu zahlen. Eine Tischreservierung ist nicht möglich.

Von Lisa Otto