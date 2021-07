Isernhagen F.B

Jürgen Rau war Manager bei diversen Plattenlabels, traf Megastars. Der Mann ist ein musikalisches Rocklexikon. Im Kulturkaffee Rautenkranz präsentiert er am Freitag, 20. August, seine Lieblingsgeschichten aus dem Backstagebereich. Der Kulturmanager und Musikjournalist ist zudem Autor mehrerer Bücher über Musik.

Die Show gemeinsam mit dem studierten Multi-Instrumentalisten und Studioinhaber Richard Rossbach ist multimedial. Raus Anekdoten gibt es per Leinwand und live nach Noten. Rock-Tales nennt sich das Duo, das auch reichlich legendäre Hits im Repertoire hat.

Geschichtsunterricht in Sachen Rock und Pop

Die Reise durch die Rockgeschichte sei für die jüngeren Musikfans ein tiefer Geschichtsunterricht in Sachen Rock und Pop. Die Reiferen erhielten Antworten auf viele ungestellte Fragen, verspricht das Programm. Los geht es im Kulturkaffee an der Hauptstraße 68 in F.B. um 20 Uhr, aber schon ab 19 Uhr besteht die Möglichkeit, sich mit Essen auf den Abend einzustimmen.

Anmeldungen sind möglich unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50, (01 72) 4 34 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Dass eine Reservierung empfehlenswert ist, zeigt die bisherige Resonanz auf den zu Ferienbeginn gestarteten „Kultursommer“ bei Rautenkranz. Ob Busch, Goethe oder Zuckmayer bei den Literaturfrühstücken oder Soul und Funk live: Das Haus, das Teil des Isernhagenhof-Ensembles ist, ist meist ausgebucht.

