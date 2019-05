Isernhagen

Der bekannte Satiriker Robert Niemann kommt am Freitag, 17. Mai, für eine Lesung ins KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. Sein Auftritt im vergangenen Jahr war restlos ausverkauft – jetzt bietet sich Interessierten eine neue Chance. Die Lesung beginnt um 20 Uhr.

Niemann stellt die richtigen Fragen –die sich sonst niemand stellt

Der Titel der Lesung „ Robert Niemann muss lesen. Sie dürfen lachen!“ ist Programm. Denn weil der Weg zu den richtigen Antworten über die richtigen Fragen führt, werden sollen diese im KulturKaffee vorgestellt werden. Knallhart, kompromisslos, und das in überwiegend gutem Deutsch, wie Niemann verspricht: Wie feiert man eine Gartenparty, zu der man versehentlich 200.000 Leute eingeladen hat? Wer ist dieser Single, der sich auf Parship alle elf Minuten verliebt? Können ältere Menschen mit ihrem reichen Erfahrungsschatz in Gegenden ohne schnelles Internet Wikipedia ersetzen? Und warum heißen neue Kinder " Luna Samantha", neue Städte hingegen oft einfach nur "Neustadt"? Warum nicht mal umgekehrt: "Neukind" und " Luna Samantha am Rübenberge"? Manche vergleichen den Brandenburger Autor sogar mit Horst Evers, Axel Hacke und Ephraim Kishon. Robert Niemann meint dazu: „Das hat vor Jahren tatsächlich mal ein Veranstalter so gesagt. Jetzt gebe ich damit natürlich überall an!“

Diejenigen, die den langjährigen Satire-Autor des Eulenspiegels, der Taz und der Titanic noch nicht live erleben konnten, haben jetzt die Möglichkeit dazu. „Machen Sie es einfach wie ich“, sagt Niemann. „Ich gehe zu jeder meiner Lesungen, und habe es noch nie bereut.“

Eintritt kostet an der Abendkasse 20 Euro

Der Eintritt zu Lesung kostet 20 Euro an der Abendkasse. Wer Plätze vorab unter Telefon (05139) 978 90 50, (0172) 434 10 92 oder per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de reserviert, zahlt nur 15 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Von Carina Bahl