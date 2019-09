Robby Ballhause singt beim Kulturtresen

Altwarmbüchen

Greengrass-Music – so nennt Robby Ballhause seinen Musikstil. Der Singer-Songwriter präsentiert seine Melange aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop beim Kulturtresen-Konzert am Donnerstag, 26. September, in der Grundschule Altwarmbüchen.

Ballhause ist der wohl amerikanischste unter den hiesigen Songwritern. In den unterschiedlichsten Stilrichtungen zu Hause, unterhält er sein Publikum mit handgemachten Songs und unsentimentalen Texten. Seine Liebeslieder kommen derb daher, immer wieder macht der virtuose Gitarrenspieler die Grobschlächtigkeiten des Lebens zum Thema.

Robby Ballhause : Folk-Rock-Sänger mit Hut

So ganz kann der hannoversche Künstler seine Vergangenheit als Straßenmusiker nicht leugnen. Spritzig und gekonnt hält er den unmittelbaren Kontakt zum Publikum. Nach 15 Jahren als Toningenieur und Produzent nationaler und internationaler Künstler ist Ballhause in den vergangenen Jahren auf die Bühnen der Clubs und Konzertsäle zurückgekehrt. Dass dies eine gute Entscheidung war, zeigt das begeisterte Publikum, das den Sänger mit dem Hut regelmäßig bei seinen Konzerten feiert.

Das Kulturtresen-Konzert am Donnerstag, 26. September, beginnt um 19.30 Uhr in der Grundschule Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 11. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Wie immer bei Events des Kulturtresens ist der Eintritt frei. Stattdessen wird ein Spendenhut herumgereicht. Das ehrenamtliche Team sorgt für eine Auswahl an Getränken und kleinen Speisen, die gegen Spenden angeboten werden. Eine Anmeldung auf www.kulturtresen.de oder unter Telefon (0511) 614320 wird empfohlen.

Von Gabriele Gerner