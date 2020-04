Kirchhorst

Dieser Unfall ging noch einmal relativ glimpflich aus: Beim Abbiegen von der Steller Straße in die Höfestraße stürzte am Sonnabendnachmittag ein Rennradfahrer. In der Kurve berührte er mit einer Pedale seines Rades die Fahrbahn, verlor das Gleichgewicht und damit die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. „Dank eines getragenen Fahrradhelms zog sich der Radfahrer nur leichte Verletzungen zu“, erklärte Polizeisprecher Kai Grotelüschen vom Kommissariat aus Großburgwedel. Der 43-jährige Rennradfahrer wurde dennoch mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert.

Von Thomas Oberdorfer