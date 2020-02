Altwarmbüchen

Ein oder mehrere unbekannte Reifenstecher treiben in Altwarmbüchen ihr Unwesen: Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 6.20 Uhr, wurden an der Krendelstraße in Altwarmbüchen Reifen von zwei Autos zerstochen. Bei einem Audi A3 waren zwei Räder platt, bei einem Mercedes 230 CE hatten alle vier Reifen keine Luft mehr. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit jeweils 300 Euro je Fahrzeug an. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Polizeikommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer