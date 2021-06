Altwarmbüchen

Ein Unbekannter hat in Altwarmbüchen am helllichten Tag mit einem spitzen Gegenstand zwei Autoreifen zerstochen und so einen Schaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich die Sachbeschädigung am Sonnabend zwischen 7 und 16 Uhr am Tulpenweg.

Reifen am Tulpenweg in Altwarmbüchen zerstochen

Zerstört wurden die jeweils linken Vorderreifen an einem weißen BMW und einem blauen VW, die vor einem Einfamilienhaus geparkt waren. Wer Hinweise zum Täter geben kann, sollte sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter