Altwarmbüchen

Nur eine Viertelstunde hatte der Besitzer eines schwarzen Audi A6 seinen Wagen am Dienstag in Altwarmbüchen aus den Augen gelassen. Als er um 17.15 Uhr auf den Parkplatz des Real-Getränkemarktes zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Auto touchiert hatte und dann davongefahren war, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden befindet sich an der linken Seite. Wer den Unfall beobachtet hat, sollte das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 kontaktieren.

Von Frank Walter