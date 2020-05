So tagen die Ratspolitiker unter Corona-Bedingungen

Isernhagen

Nach der Osterpause, die durch die Kontaktsperren der Corona-Krise diesmal schon etwas früher angefangen hatte, wagt die Isernhagener Politik den Neustart. Als Erstes kommt am Mittwoch, 6. Mai, ab 18.30 Uhr der Planungs- und Bauausschuss des Rates zu einer öffentlichen Sitzung zusammen – selbstverständlich auch unter Beachtung besonderer Vorsichtsmaßnahmen.

Höchstens zwölf Bürger erhalten Zutritt

Im Ratssaal hat die übliche Sitzordnung derzeit ausgedient. Die neun Ausschussmitglieder werden auf Abstand zueinander platziert. Die Verwaltung wird mit maximal fünf Personen anwesend sein, und höchstens zwölf Zuschauer dürfen die Sitzung verfolgen. In der Vergangenheit fiel das öffentliche Interesse der Bürger sehr unterschiedlich aus: Manches Mal blieben die Politiker weitgehend unter sich. Bei umstrittenen Vorhaben wie beispielsweise dem Umzug der Grundschule Altwarmbüchen drängelten sich hingegen gleich Dutzende von Zuhörern im Saal.

Vorgesehen ist ein Sicherheitsabstand zwischen den Tischen der Politiker und Verwaltungsmitarbeiter und den Stühlen der Zuhörer. Der Ratssaal im ersten Obergeschoss wird so aufgeteilt, dass die Bürger einerseits und die Politiker und Rathausmitarbeiter andererseits unterschiedliche, entsprechend gekennzeichnete Eingänge benutzen müssen.

Desinfektionsmittel steht bereit

Die Verwaltung hat angekündigt, den Einlass zur Sitzung für die Einwohner zu kontrollieren. Diese kommen nach dem „Windhund-Prinzip“ in den Saal –das heißt: Die ersten zwölf Personen erhalten die Möglichkeit zur Teilnahme. Mehr Zuhörer sind aufgrund der vorhandenen Raumkapazität nicht möglich.

Im Eingangsbereich stehen Mittel zur Handdesinfektion bereit, die alle Anwesenden zu benutzen haben. Zudem müssen sie ihre aktuellen Kontaktdaten in einer Anwesenheitsliste angeben. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass einer der Anwesenden an Covid-19 erkrankt ist, ließe sich die Infektionskette so nachverfolgen.

Politiker diskutieren über einige Bauanträge

Ob die Sitzungsteilnehmer Mund-Nasen-Masken tragen oder darauf verzichten, bleibt ihnen selbst überlassen. Für das Isernhagener Rathaus gibt es dazu bislang keine Vorgabe. Die Stadt Burgwedel hingegen hatte in der vergangenen Woche die „dringende Bitte“ veröffentlicht, dass alle Rathausbesucher eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollten.

Inhaltlich verspricht die erste Sitzung unter Corona-Bedingungen nicht allzu viel Spannung. Der Planungs- und Bauausschuss befasst sich im öffentlichen Teil vor allem mit Bauvoranfragen und -anträgen. So geht es um eine Nutzungsänderung für das Gebäude einer Druckerei an der Siemensstraße in Altwarmbüchen. Auf zwei unbebauten Gewerbegrundstücken an der Straße Großhorst in Kirchhorst sollen künftig Container und Lkw-Brücken abgestellt werden. An der Bergstraße in Isernhagen N.B. geht es um die Errichtung eines Wintergartens, am Mühlenweg in Kirchhorst um einen überdachten Longierzirkel für einen Pensionspferdebetrieb.

Weitere öffentliche Tagesordnungspunkte befassen sich mit dem Sachstand zur Zentrumssanierung in Altwarmbüchen und dem regionsweiten Thema, ob Leichtverpackungen künftig in gelben Säcken oder aber in Tonnen gesammelt werden sollen.

Von Frank Walter