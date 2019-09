Viel Arbeit für die Politiker

Altwarmbüchen

Eine arbeitsintensive Woche liegt vor den Isernhagener Politikern: Drei Gremien tagen in zwei Sitzungen und widmen sich dabei auch strittigen Themen. Am Mittwoch, 18. September, kommen die Mitglieder des Wirtschafts-, Finanz- und Feuerausschusses um 18 Uhr im mittleren Saal des Rathauses an der Bothfelder Straße 29 zusammen. Dabei geht es um den Bebauungsplanvorentwurf für das neue Feuerwehrhaus in F.B. sowie um die von der AfD geforderte sogenannte Informationsfreiheitssatzung für Isernhagen. Zündstoff dürfte auch der Grünstreifen im Eingangsbereich zum Gewerbegebiet Südlich Trennemoor bieten. Weitere Themen sind die Prüfung von Carsharing-Angeboten, die Haushaltsstrukturdaten 2018 sowie der Sachstand zur Gründung einer Entwicklungsgesellschaft Isernhagen.

Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses treffen sich gemeinsam mit Vertretern des Ortsrats Kirchhorst am Donnerstag, 19. September, ab 18.30 Uhr, im gleichen Ratssaal. Thema ist unter anderem ein Alternativstandort zum Wertstoffsammelplatz Am Kirchhorster See. Zur Entwicklung der Neuen Mitte Kirchhorst werden Flächenalternativen verglichen und eine städtebauliche Skizze vorgestellt. Auch die örtliche Bauvorschrift für die Steller Straße, mit der das historische Erscheinungsbild geschützt werden soll, steht auf der Tagesordnung. Der Planungs- und Bauausschuss widmet sich zudem (ohne den Kirchhorster Ortsrat) zusätzlich dem B-Plan zum Neubau des Feuerwehrhauses Isernhagen F.B., dem Antrag der Grünen auf eine Baumschutzsatzung und einer örtlichen Bauvorschrift für die Isernhagener Bauerschaften. Die Stellungnahme der Gemeinde zur Anlage zur Verbrennung von Klärschlamm in Hannover-Lahe und die Bildung einer Arbeitsgruppe im Rahmen des Radverkehrskonzepts stehen ebenfalls auf der Agenda.

