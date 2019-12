Altwarmbüchen

Die Gemeindeverwaltung Isernhagen und damit auch das Bürgerbüro im Rathaus in Altwarmbüchen sind von Dienstag, 24. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 31. Dezember, geschlossen. Die Verwaltung ist grundsätzlich unter Telefon (0511) 61530, per Fax (0511) 6153-4800 und per E-Mail an info@isernhagen.de zu erreichen. Weitere Informationen gibt es auch auf www.isernhagen.de.

Die Verwaltungsnebenstelle in Isernhagen N.B., Am Ortfelde 74 (neben dem Standesamt), bleibt vom 23. Dezember bis einschließlich 6. Januar geschlossen. Die beantragten Ausweise und Reisepässe können sich Antragsteller ab Donnerstag, 2. Januar, im Bürgerbüro in Altwarmbüchen abholen. Das Bürgerbüro ist unter Telefon (0511) 6153-300 erreichbar und grundsätzlich montags und dienstags von 8 bis 15.30 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Von Katerina Jarolim-Vormeier