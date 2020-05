Die Isernhagener Gemeindeverwaltung möchte in Zukunft den Besuch des Bürgerbüros im Rathaus in Altwarmbüchen an Termine knüpfen. Die FDP-Fraktion hält das für falsch. Die Verwaltungsnebenstelle in der Buhrschen Stiftung in N.B., das hat der Rat jetzt beschlossen, soll erhalten bleiben.