Sitzung per Videokonferenz - Rat in Isernhagen soll am Donnerstag den Haushalt beschließen – online

Beim ersten Mal fand sich keine Mehrheit, nun soll es im zweiten Versuch per Videokonferenz gelingen: Der Rat der Gemeinde Isernhagen trifft sich am Donnerstag zur Onlinesitzung, um den Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 zu beschließen.