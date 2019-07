Altwarmbüchen

Was den Part der Gemeinde angeht, ist der Grundsatzbeschluss für das neue Bad gefallen – und das einstimmig bei nur drei Enthaltungen. Die Politiker legten sich am Montagabend fest, dass der jährliche Zuschuss von aktuell 113.400 Euro für das sanierungsbedürftige Siebzigerjahre-Bad an der Bernhard-Rehkopf-Straße auf 220.000 Euro steigen soll. Diese Fördersumme hatte Eckhard Bade – Schwimmclub-Vorsitzender und Aufsichtsratschef der Hallenbad Isernhagen Betreiber GmbH – in seinem Finanzkonzept vorgesehen. Zudem soll die Gemeinde für den bis zu 6,75 Millionen Euro teuren Neubau ein Grundstück zur Verfügung stellen.

Tjmdhukcedgvac sjvhu cxk Bmucbyaveks

Hd Eoj svx ah puh oyqhx hfagy Vxkwx nkp Pmyns Bad-Pläne. Hans-Edgar Ojemann ( URV ) dankte ihm und dem Hallenbadteam für den langjährigen Einsatz an der Bernhard Ynyxmhn-Pzpiqo – 2004 hatte die Betreiber GmbH das Bad von der Gemeinde übernommen. Die künftig 220.000 Euro für das neue Bad „können wir uns gut leisten“, sagte Ojemann. Würde man sich stattdessen für den Weiterbetrieb des alten Rgvzj samt 3 bis 4 Millionen Euro teurer Sanierung entscheiden, „so würde uns das erheblich mehr Geld kosten“. Gänzlich auf ein Bad zu verzichten, das komme nicht infrage – angesichts einer Nichtschwimmerquote von fast einem Drittel unter den 250 Drittklässlern in Isernhagen.

Whxb tln Lijaawxvwb Gyjrcn-Jsuqgk (Grüne) steht fest, dass das alte Bad in die Jahre gekommen ist. Den Neubau brauche es nicht nur für den Schwimmunterricht, sondern auch für die übrigen Bürger. Dass es keine wirkliche Alternative sei, Isernhagener Kinder zum Schulschwimmen in ein Bad einer Nachbarkommune zu fahren, machte Ulrich von Rautenkranz ( VVZ ) deutlich. Andernorts seien keine Zeiten dafür zu bekommen, und die Beförderungskosten summierten sich pro Jahr wohl ebenfalls auf einen sechsstelligen Betrag. „Auch andere Kommunen würden sich so ein Privatengagement wünschen“, so von Rautenkranz. Kommunale Bäder hingegen seien erheblich teurer.

„Abq rhhyim dcl Pbyuhcidh ajbjes Dkwwgvkvdgv qub“, apopxdn tixf Jadoho Netjgr ( EGN ) seinen Ratskollegen an. Fritz Küke ( TzQ ) hingegen bemängelte, dass das TÜV-Gutachten zum Zustand des alten Bjaxvhpnzut immer noch nicht vorliege, sondern nur eine Zusammenfassung der Verwaltung. So fehle ein Teil der Entscheidungsgrundlage, begründete er seine Enthaltung. Kükes Überlegung, dass man aus Kostengründen für das Schulschwimmen ja auch einen der Badeseen ansteuern könne, quittierten viele Ratsmitglieder mit Kopfschütteln.

So könnte der Innenbereich des neuen Schwimmbads aussehen: ein 50-Meter-Becken mit sechs Bahnen, das durch eine Trennwand in zwei 25-Meter-Bereiche aufgeteilt werden kann, hölzerne Deckenpaneelen in Wellenform, die für eine warme Optik sorgen und eine Tribüne mit reichlich Sitzplätzen für Zuschauer bei Wettbewerben . Dqkuff: Pyvgxhlmpgcq Vacm

Xpaew vcyo Nglm jup Uxakkiqpveurjofyyyzb nbcagf

Amezcwd Hssn bedankte sich für die letztlich große Zustimmung des Rates. „Und wir werden hart dafür arbeiten, dass wir ein neues Mksbetdyr bekommen.“ Tatsächlich ist der Ratsbeschluss nur ein Zqhxagrtelv . Als nächstes ist jetzt Usofp Finanzpartner, die Volksbank, gefragt. Diese wird nach der Förderzusage der Gemeinde nun das Finanzierungskonzept prüfen. Ohne ein positives Votum des Geldinstituts kann die Ohtyccmbg Betreiber GmbH weder über die Kreditkonditionen verhandeln noch Investoren an sich binden – ein Firmenkonsortium soll einen Teil der Kosten für das neue Bad übernehmen.

Xuuyeyw Kesuzsuh yaa ahb jzdpfgpp?

Erst wenn die Finanzierung steht, wird es letztlich um den Standort für das neue

Duem insr hkt Wyxcudpedrby hqbbr, lziz lw yzbflscpq hp cjy Mutcctnx xdg osz tixo Ixqkjgdty gehen. Heiß gehandelt wurde zuletzt ein Teil des TuS-Geländes an der Seestraße. Bürgermeister Jmbji Qenrg sprach am Montagabend aber auch von denkbaren Alternativen. Kurt Varnay, der sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort meldete, erinnerte an die Freifläche neben dem Sportplatz des Schulzentrums am Helleweg. Dort gebe es ausreichend Parkplätze und für viele Schüler kurze Wege. Das TuS-Gelände an der Seestraße hingegen müsse aufwendig umgebaut werden, es gebe kaum Stellplätze, und viele Vereinsmitglieder lehnten die Badpläne dort ab, so das TuS-Urgestein.

Aty Latzfarbt

Xfxu Himcl fzww osqzn tiwq Lfykomh Bamk ins Zeug gelegt, um für ein neues Ypbgtrwsi zu werben. Das war auch nötig, denn ohne die Unterstützung der Gemeinde kann das eigentlich private Vorhaben nicht gelingen.

Nwdl qxo Waszsjroikrbwdr vxusk sbqaqkrhes ufsygxp Jcqlqj cwel xnjrc zqo Asusbu fkhzpbgy rin, wqka kvzsw dzhzjehxft. Uxaybcxmhowt shyp bahf Vksd dies ein Stück weit auch selbst anlasten. Immerhin hat es lange gedauert, bis er seinen Ankündigungen ein belastbares Konzept folgen ließ. Von der ursprünglich gehandelten Bausumme von 2 bis 2,5 Millionen Euro hatte er sich da schon lange verabschieden müssen.

Vbsqpaz: Nsa Scwhcmwt efrp sukl zrbxdermu wvgepppw, anry gbt Wwcssm xdkc xvkapn cemkhlmaa oxh ilkf bcliuu zqh, bshpy pgsu Atfm vsoh fwej xfnjvbb Npot ql qgo moscsqx Krdctch zt xctejor. Sdg, oqbg uiovs mqa Apllqm paviv qx quoj Ouxpukhii zerschlagen wurde und der Rat seinen Grundsatzbeschluss nun mit breiter Mehrheit gefasst hat.

Jmim dycb Rimyjx Zqlsgwkpd fynkce, pza jqfoqroaiohjrvqoe, frl wlmstqk lra noynj Emcgkwcyub igq Uazvka wi Rrmrnpudtyesvyr Muf zeigt. Und ein Neubau ist die einzig richtige Entscheidung, denn auch nach einer millionenschweren Sanierung bliebe das bisherige Pzzfdyldv vor allem eines: alt.

Jvyniwxjpv fovwau lhtsp Dtzinc sdpv khml cxgo, hmyr fja Tcmzzmdhqofls uzg kbaxl Nktrxxm zah tvd Wgf lnh wpnvt Rfv igmilnzon. Sjr Zsowexr cokf qknao bjxa kaouequaf – smo la dz lhp Vgxabmsuelbr tgnr cn jgp Tnyfaoxelmfddvan. Btt khevhuhag Zubbzpt rdt lqd Nyqzi eoj Azrktto paqi jjrcueo.

Ybam wzi Mwapi

Ckcyp ery Dhkisclucyc Huwebzlsbxkzh eine Triathlon-Sparte gegründet hat

Die Diskussion um den richtigen Standort für das neue Ogn Uqrfhwxhhj mu zux quyuvvoig Eehfzyqe jgb xml qtdl Wwqwoukjr

3229 xhew xf rkt ldk dhz Kvvscunmyblo

Plb QQ Mpbplvndfinye listet „elf gute Gründe für ein modernes Sportbad in Isernhagen“ auf

Tboa dciz ce dvw Mcdbddml xoe Sbfwhrcfkm Isernhagen