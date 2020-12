Isernhagen

Bevor der Rat Jahr für Jahr den Haushaltsplan beschließt, nutzen die Fraktionen in ihren Haushaltsreden die Gelegenheit, Lob, Kritik, Mahnungen und Forderungen zur Finanzlage in Isernhagen loszuwerden. Das lief stets kontrovers ab. Doch am Ende fand sich bisher immer eine Mehrheit, um den Haushalt zu beschließen. Am Donnerstagabend war das anders: Allein die CDU hätte dem Finanzplan für die nächsten zwei Jahre zugestimmt. Ein Beschluss fiel somit nicht. Dieser soll nun erst im März möglich werden. Das bremst einzelne Projekte der Gemeinde bis dahin aus.

CDU : „Wir vertrauen auf die Stärke Isernhagens“

Der Haushalt sieht aktuell für 2021 ein Defizit von rund 7,1 Millionen Euro vor, 2022 steigt dieses auf knapp 8 Millionen Euro. „Unser Ziel muss es sein, mehr mit weniger zu erledigen“, mahnte CDU-Politiker Helmut Lübeck in seiner Rede an. Die Schulden – Isernhagen peilt bis 2025 einen Stand von mehr als 55 Millionen Euro an – seien nicht zuletzt auf sinnvolle Investitionen zurückzuführen wie den neuen Schulcampus. Vor allem bei den explodierenden Personalkosten sehe die CDU aber Handlungsbedarf. „Man kann diesen Haushalt ablehnen“, bilanzierte Lübeck. „Man kann aber auch auf die Stärke Isernhagens vertrauen und darauf, dass Politik und Verwaltung die richtigen Weichen stellen.“ Die CDU würde dem Haushalt zustimmen, um handlungsfähig zu bleiben.

SPD : „Wir müssen die Notbremse ziehen“

Diese Meinung konnten die anderen Fraktionen nicht teilen. Die SPD mahnte an, es sei nicht ausreichend, sich einmal im Jahr mit einem 550 Seiten starken Zahlenwerk zu beschäftigen. Seit 2012 habe es immer wieder Ratsklausuren gegeben. „Aber das Licht am Ende des Schuldentunnels in Isernhagen entpuppt sich als Fata Morgana“, sagte Herbert Löffler ( SPD). Vor einem Haushaltsbeschluss erwarte die SPD nun das lange versprochene Personalentwicklungskonzept der Gemeinde – schließlich seien die Personalkosten einer der größten Posten.

Zudem sollen sich die Fachausschüsse intensiver mit den einzelnen Bereichen des Haushalts beschäftigen und die Verwaltung künftig regelmäßig eine Übersicht vorlegen, welche Beschlüsse umgesetzt wurden. Es brauche mehr Transparenz. „Wir müssen die Notbremse ziehen, und es brennt nichts an, wenn wir ihn erst im Februar oder März beschließen“, sagte Löffler zur Ablehnung der SPD. Auch Heiko Weichert (Bürgerstimme) lehnte den Haushalt mit Blick auf das fehlende Personalentwicklungskonzept ab.

Grüne fordern mehr Investitionen in den Klimaschutz

Die mangelnde Nachvollziehbarkeit des Haushaltsplans kritisierten auch die Grünen – und forderten zudem mehr Zurückhaltung bei neuen Baugebieten. „Jedes Baugebiet belastet den Haushalt, weil Infrastruktur wie Kitas nachgezogen werden muss und das wiederum mehr Personal erfordert“, betonte Fabian Peters (Grüne). Seine Fraktion würde den Haushalt aber auch ablehnen, weil es zu wenige Investitionen in den Klima-, Umwelt- und Landschaftsschutz gebe.

FDP : Kein Geld ausgeben, was nicht da ist

„Können Rat und Verwaltung noch mehr, als Geld ausgeben, das nicht da ist? Wir warnen seit Jahren vor Ausgabeorgien“, betonte wiederum Matthias Kenzler für die FDP. „Aber außer losen Lippenbekenntnissen zu mehr Sparsamkeit hat sich nichts verändert.“ Die FDP fordere, mehr kommunale Kitas in die Trägerschaft Dritter abzugeben, mehr Outsourcing beim Bauhof und den Verkauf kommunaler Flächen. Es brauche einen konsequenten Sparkurs und keine „veränderungsunwillige Verwaltungsspitze“, die weiter an „Betondenkmälern“ arbeite.

Bürgermeister: Verantwortung für das Ganze übernehmen

Ein Haushaltsbeschluss fiel am Donnerstagabend somit nicht. Bürgermeister Arpad Bogya zeigte dafür wenig Verständnis. Die Politiker hätten früher ihre Ablehnung signalisieren müssen. „Stattdessen kommt heute wie Kai aus der Kiste die Wende, dass Sie nicht zustimmen wollen“, kritisierte Bogya. „Ich kann nur an Ihre Verantwortung für das Große und Ganze appellieren.“ Durch den verschobenen Beschluss würde es bei manchen Vorhaben zu Verzögerungen kommen. Das betrifft laut Gemeinde beispielsweise die Planungsaufträge für die Feuerwehrhäuser in F.B. und K.B., die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, weitere Sanierungsschritte im Zentrum Altwarmbüchens, die Radwegerneuerung zwischen Lohne und Neuwarmbüchen sowie die Schulwegsicherung in H.B.

Das Personalentwicklungskonzept sicherte der Bürgermeister für Ende Januar zu. „Aber ich finde das alles nicht positiv für das, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Und Sie alle betonen ja immer die Gemeinsamkeit.“

Kommentar von Carina Bahl

Politiker und Gemeinde müssen jetzt liefern

Von Carina Bahl