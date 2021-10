Isernhagen

Der alte Rat hat in seiner letzten Sitzung noch einen wichtige Entscheidung getroffen: den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Grundschule am Jacobiwäldchen“. Im Sommer 2023 soll die Grundschule Altwarmbüchen von der Bernhard-Rehkopf-Straße auf das Gelände der inzwischen leerstehenden Heinrich-Heller-Schule an der Jacobistraße umziehen. Mit dem Bebauungsplan ist jetzt die Grundlage für den dafür notwendigen Anbau geschaffen.

2100-Quadratmeter-Anbau für neue Grundschule

Um das Gebäude der Heinrich-Heller-Schule in eine Grundschule zu verwandeln, braucht es vor allem eins: mehr Platz. Das ist nicht zuletzt Voraussetzung für den Ganztagsbetrieb, den die Grundschule mit dem Umzug aufnehmen soll. Am alten Standort fehlen dafür die Kapazitäten. Die Gemeinde plant einen Anbau mit einer Größe von 2100 Quadratmetern. Zudem soll auch im Außenbereich weiterer Platz geschaffen werden, um zusätzliche Spielgeräte für die Schülerinnen und Schüler aufzustellen.

Und doch: Der nun beschlossene Bebauungsplan sieht eine geringere Fläche für den Gemeinbedarf vor als ursprünglich angedacht. Grund dafür ist, dass die Gemeinde im ersten Entwurf davor ausgegangen war, dass möglicherweise auch das neue Hallenbad auf dem Gelände Platz finden könnte. Aus diesen Plänen wird aber nichts. Stattdessen hat die Gemeinde inzwischen die Fläche südlich des Schulzentrums am Helleweg für einen eventuellen Hallenbadneubau auserkoren.

Wie sieht sicherer Schulweg aus?

Neben dem Anbau für die neue Grundschule wird es in den nächsten beiden Jahren vor allem darum gehen, den Schulweg zum neuen Standort zu sichern. Ein erstes Gutachten mit diversen Vorschlägen hatte es dazu bereits gegeben – die Einrichtung einer Fahrradstraße oder Fahrradzone mit Freigabe für die Anlieger ist die eine Idee, Haltebereiche für Elterntaxis im Bereich der Ernst-Grote-Straße eine andere. Zudem will die Gemeinde die Überquerungen an den Straßen für Fußgänger besser sichern. Weitere Maßnahmen würden geprüft, teilt die Gemeinde mit.

Die Anwohner werden das Konzept für die Schulwegsicherung wohl eng begleiten: Bereits im Rahmen der öffentlichen Beteiligung zum Bebauungsplan gab es viel Kritik von Anliegern, die viel mehr Verkehr vor der Haustür, aber auch Lärmbelastung durch die neue Schule fürchten. Die Gemeinde teilt diese Einschätzung nicht.

Von Carina Bahl