Kirchhorst

Randalierer haben durch einen Steinwurf eine Fensterscheibe der Kirchhorster Grundschule zerstört. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr. Der Stein zerstörte nicht das komplette Glas, sondern nur die erste Scheibe der Mehrfachverglasung.

Doch der Steinwurf von Dienstag ist nicht der erste Vorfall dieser Art an der Kirchhorster Grundschule. Immer wieder kam es zu Sachbeschädigungen an dem Gebäude. Besonders arg wüteten unbekannte Täter vor gut drei Jahren. Mit unbekannten Geschossen beschädigten sie drei Fensterscheiben und die Eingangstür des Gebäudes. Der Schaden betrug damals 4000 Euro. Den neuerlichen Schaden gibt die Polizei mit 500 Euro an.

Die Beamten des zuständigen Kommissariats Großburgwedel bitten Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer