Isernhagen F.B

Ramon Rose hatte 2014 den Skoda-Jazz-Förderpreis gewonnen. Der 24-jährige Gitarrist folgt der Tradition von Django Reinhardt. Gemeinsam mit Rudi Stied (Gitarre) und Andreas Hallman (Kontrabass) will er sein Publikum mit klassischen Jazzstandards in das Paris der Dreißigerjahre entführen. Auch Einflüsse aus Rock, Latin und Blues sind dabei nicht zu überhören. Gastgeber Stefan Rautenkranz erwartet für die Zuhörer einen fesselnden Auftritt mit teils wahnwitzigen Tempi, die Musiker und Material gleichermaßen an ihre Grenzen führen.

Es ist wieder Jazz-Zeit im Kulturkaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in F.B. Beim zweiten Konzert der Reihe „ Kultursommer Isernhagen 2019“ spielen Ramon Rose & Friends am Freitag, 12. Juli, ab 20 Uhr Original Gipsy-Swing.

Sie spielten die Valse Musette, einen französischen Volkstanz im Stile des Swing, und improvisierten mit der Akkordzerlegung. Bis heute ist die Swing-Musette ein wichtiger Bestandteil des Gipsy-Jazz-Repertoires.

An der Abendkasse zahlen Kurzentschlossene 20 Euro. Bereits ab 18.30 Uhr können sich Kunstsinnige und Musikfreunde kulinarisch auf den Abend einstimmen. Voranmeldungen und Reservierungen werden erbeten unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50 und (01 72) 4 34 10 92 oder per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.