Isernhagen F.B

In den Sommerferien ist das kulturelle Angebot in Isernhagen, Burgwedel und Umgebung ziemlich ausgedünnt – quasi in den Urlaub geschickt. Wer da fündig werden möchte, muss dann eben doch nach Hannover fahren – oder er kann die Angebote im KulturKaffee in Isernhagen F.B wahrnehmen.