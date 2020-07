Isernhagen

Eng sind die Ortsdurchfahrt durch die Isernhagener Bauerschaften – zu eng für reguläre Radwege. Doch darf man eigentlich auf Gehwegen, die per Zusatzschild auch für Radfahrer freigegeben sind, genauso kräftig in die Pedale treten? Solche Fragen erreichen die Region Hannover immer wieder, weshalb die Behörde nun auf das Regelwerk hingewiesen hat.

Fahren nur in Schrittgeschwindigkeit

Sei ein Gehweg mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ versehen, so nutzten die Radfahrer in der Regel die Straße. „Wer unsicher ist, darf auf dem Gehweg fahren. Das aber nur in Schrittgeschwindigkeit!“, sagt Wiebke Schepelmann, Leiterin des Teams Infrastruktur Straße. Hintergrund dafür sei zum einen der Geschwindigkeitsunterschied etwa zu Menschen mit Kinderwagen oder Rollatoren. „Die Schilderkombination zeigt ganz klar an: Hier haben Fußgänger Vorrang.“ Radfahrer müssten Rücksicht nehmen und notfalls absteigen und schieben.

Zum anderen schütze das Tempolimit auch die Radfahrer selbst. „Kraftfahrzeuge kommen oft unvermittelt aus Zufahrten, die von Hecken oder Mauern umgeben sind. Bei höheren Geschwindigkeiten kann es schnell zu einem Zusammenstoß kommen“, so die Expertin. Und das kann auch bestätigen, wer häufiger an den engen Ortsdurchfahrten in den Isernhagener Bauerschaften unterwegs ist.

Von Frank Walter