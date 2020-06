Isernhagen F.B

Die Polizei hat am Sonnabend in Isernhagen F.B. einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den 34-Jährigen um 23.35 Uhr am Lohner Weg – ob zufällig oder weil er in Schlangenlinien unterwegs war, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall hatten die Ordnungshüter den „richtigen Riecher“: Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 1,9 Promille, die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Ab 1,6 Promille gelten Fahrradfahrer als absolut fahruntüchtig. Der Mann hat mit seiner Trunkenheitsfahrt auf dem Zweirad auch seinen Autoführerschein riskiert, sofern er denn einen besitzt.

