Seit Jahren bietet die Kleiderkammer des DRK Isernhagen gebrauchte Kleidung und Haushaltswaren für Bedürftige an. Mehr als 1000 Kunden nutzten das Angebot in N.B. im Jahr 2019. Aktuell suchen die Ehrenamtlichen für ihre Kunden Töpfe, Pfannen und andere Haushaltsartikel – die sie in neuen Räumen ausgeben können.