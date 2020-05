Isernhagen K.B

Zeugen haben am Sonnabendnachmittag in Isernhagen K.B. einen jungen Mann dabei beobachtet, wie er eine Straßenlaterne mit einem Stift beschmierte. Die Sachbeschädigung ereignete sich gegen 15.10 Uhr an der Straße Kircher Vorfeld, der junge Mann flüchtete.

Die Polizei hofft nun, ihn mithilfe einer Beschreibung ausfindig zu machen. Die Zeugen beschreiben ihn als etwa 22 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke, sportliche Statur und kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einer weißen Sportjacke und einer schwarzen Jogginghose. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Anzeige

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Weitere NP+ Artikel

Von Frank Walter