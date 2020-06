Altwarmbüchen

Zwei Männer sind am Sonntag gegen 22 Uhr an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen in Höhe der Hausnummer 30 in Streit geraten. Ein Zeuge beobachtete dabei, wie einer der beiden die Beleuchtungen von zwei Hausnummern zerstörte. Anschließend liefen die Streithähne gemeinsam in Richtung Ortsmitte. Laut Polizei stoppte dann kurze Zeit später am Straßenrand ein Auto, möglicherweise ein Volvo XC 60. Die beiden Männer stiegen zu der Fahrerin in den Wagen und fuhren Richtung Hannover davon.

Der Zeuge beschrieb die Männer als groß, kräftig und mit kurzen, schwarzen Haaren. Die Frau am Steuer trug eine rote Jacke. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zur Höhe des Schadens konnte sie keine Angaben machen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer