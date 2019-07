Kirchhorst

Die Verantwortlichen eines Kirchhorster Betriebes können aufatmen: Die beiden am Wochenende aus einer Firmenhalle an der Maurerstraße in Kirchhorst entwendeten Scania-Sattelzugmaschinen sind wieder aufgetaucht. Sie wurden bereits am Montag dank Amtshilfe der polnischen Polizei in der Nähe von Krakau sichergestellt.

Die polnische Polizei konnte auch die dazugehörigen Auflieger der Marke Schmitz beschlagnahmen. Noch ungeklärt ist der Verbleib von 2,5 Tonnen Stahl, die einer der beiden Lastwagen geladen hatte.

Täter noch nicht gefunden

Den entscheidenden Tipp konnten die Beamten aus der hannoverschen Ermittlungsgruppe Kfz ihren Kollegen in Polen geben. Über eingebaute Sender gelang es, die Fahrzeuge zu orten. Die Suche nach den Tätern dauert noch an. Mittlerweile sind Mitarbeiter der Firma auf dem Weg nach Polen, um die Sattelzugmaschinen nebst Aufliegern wieder zurück nach Deutschland zu holen.

Von Thomas Oberdorfer