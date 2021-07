Altwarmbüchen

Sicher unterwegs sein mit dem Pedelec oder E-Bike: Die Polizeiinspektion Burgdorf bietet in Kooperation mit der Gemeinde Isernhagen einen Kurs für Interessierte ab 50 Jahren an. Er wird am Montag, 2. August, von 9.30 bis 13.30 Uhr auf dem Außengelände der ehemaligen Heinrich-Heller-Schule, Jacobistraße 5 in Altwarmbüchen, durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos, mitmachen können sechs Personen. Mitzubringen sind das eigene Pedelec beziehungsweise E-Bike sowie ein Helm.

Nach dem Besprechen rechtlicher Aspekte stehen praktische Übungen in einem Parcours auf der Agenda. Dabei geht es insbesondere um Bremstechniken, Kurvenfahrten und Blickführung.

Zum Abschluss können die Teilnehmer ihre Fahrräder registrieren lassen. Dazu müssen der gültige Personalausweis sowie der Kaufbeleg des Rades vorgelegt werden. Anmeldungen sind unter Telefon (05 11) 6 15 25 15 oder per E-Mail an ralf.henneberg@isernhagen.de möglich.

Von Sandra Köhler