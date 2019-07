Isernhagen - Polizei: Funkenflug hat Großbrand auf Kirchhorster Feld ausgelöst Nach dem Großbrand auf einem Kornfeld bei Isernhagen-Kirchhorst steht nun die Brandursache fest: Funkenflug beim Einsatz des Mähdreschers soll die Flammen entfacht haben. Den beiden Feuerwehrleuten, die mit Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden mussten, geht es wieder gut.

Das Weizenfeld steht am Dienstagabend in Kirchhorst in Flammen. Quelle: Frank Walter