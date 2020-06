Politik per Videokonferenz: Junge Union macht sich stark für Gesetzesänderung

Isernhagen

In den Anfängen der Corona-Pandemie wurden Rats- und Ortsratssitzungen abgesagt. Mittlerweile sind sie zwar wieder möglich, doch nur unter besonderen Sicherheitsauflagen und mit eingeschränktem Besucherkreis. Kommunalpolitik müsse auch in Krisenzeiten mit Beteiligung aller Ratsmitglieder und der Öffentlichkeit möglich sein, fordert der Isernhagener Ratsherr Philipp Schütz gemeinsam mit den Lehrter CDU-Ratsmitgliedern Marcel Haak und Jonas Schlossarek. Nach ihrem Dafürhalten sollte es die Möglichkeit geben, in Sondersituationen digitale Sitzungen abzuhalten. Für ihren Vorstoß haben die drei Mitglieder der Jungen Union (JU) breite Zustimmung erhalten.

„Kommunalpolitik findet während der Corona-Pandemie oft nur eingeschränkt statt und erschwert die Beteiligung aller Ratsmitglieder und der Öffentlichkeit“, sagt Schütz. In Krisensituationen gelte es aber besonders, auf dieser Ebene wichtige Entscheidungen zu treffen. Dazu zähle die Notfallbetreuung in Kindertagesstätten ebenso wie Maßnahmen zur Stärkung der ortsansässigen Wirtschaft. „Dafür benötigt Politik die Teilhabe der Öffentlichkeit“, macht Schlossarek klar. Wer wolle, müsse sich auch einbringen können. Das aber sei selbst in öffentlichen Sitzungen wegen der dem Infektionsschutz geschuldeten Platzbegrenzung aktuell kaum möglich.

SPD und CDU bringen Antrag in den Landtag ein

Eine echte Alternative sehen die jungen Politiker in digitalen Sitzungen, zu denen sich sowohl Ratsmitglieder als auch Bürger zuschalten können. Diese Möglichkeit gibt das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) bisher jedoch nicht her. „Wir haben daher in einem Brief die Landtagsfraktion der CDU aufgefordert, im NKomVG für Sondersituationen wie eine Pandemie die Möglichkeit digitaler Gremiensitzungen zu schaffen“, sagt Haak. Unterstützung gab es auch vom Kreisvorstand der Jungen Union Hannover-Land und von der Jungen Union Niedersachsen. Kreisvorsitzender Kai-Christian Schönwald ließ in Zusammenarbeit mit dem Landesverband eine eigene Website erstellen, damit Unterstützer den Brief leichter unterschreiben können.

Und es scheint tatsächlich, als habe diese Aktion Chancen auf Erfolg: Bereits nach wenigen Tagen hatten sich mehr als 40 Unterstützer gefunden, die Fraktionen von SPD und CDU haben einen Antrag auf eine entsprechende Änderung des Gesetzes im Landtag eingebracht. „Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung“, sagen die Initiatoren. Sie hoffen, dass dieser Beschluss für einen rechtssicheren Einsatz digitaler Sitzungen diese nicht nur möglich macht, sondern Videokonferenzen auch tatsächlich Anwendung finden.

